KORONAVÍRUS Matovič už dnes spúšťa lotériu: Večer začne fungovať známa stránka, ľudia klikali počas dňa, no márne

BRATISLAVA - Viacerí ľudia, ktorí sledovali aktuálne dianie boli na prvý august prichystaní už dlhšie. Ide totiž o to, že už dnes štartuje web s očkovacou lotériou a sprostredkovateľským bonusom. Nespresnený bol však čas začiatku webu, ktorý až na obed ministerstvo spresnilo. Počas dnešného dňa sa tak ľudia ešte márne pokúšali dostať na webovú stránku, ktorú rezort Igora Matoviča (OĽaNO) oznámil už pred týždňom.

Aktualizácia 13:32 - MF SR oznámilo čas začiatku webu

Ministerstvo financií SR až o pol druhej na obed oznámilo, kedy web definitívne spúšťa. "Dnes o 20:00 MF SR spustí stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus," oznámil Matovičov rezort. "Ministerstvo pripravilo tento mimoriadne náročný projekt v rekordne krátkom čase a spúšťa ho len dva týždne od podpisu legislatívy prezidentkou SR. Registračný systém naprojektovalo ministerstvo financií do veľkej miery vo svojej réžii a využilo naň najmä interné kapacity odborníkov na informačné technológie," pripomína rezort.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Web je počas dnešného dňa až do ôsmej zatiaľ nedostupný

"Každý, kto sa už dal alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí od 1.8.2021 zaregistrovať na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Prihlasovanie (registráciu) plánuje ministerstvo financií spustiť od 1.8.2021 prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.bytzdravyjevyhra.sk," presne takto ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom ešte 21. júla sľubovalo spustenie webu s očkovacou lotériou a prémiami. Nebol však známy čas, no predpokladalo sa, že už v daný deň bude web dostupný

V čase písania tohto článku sa tak však ešte stále neudialo a webový portál bol stále nedostupný. Ministerstvo však čas spustenia neskôr oznámilo.

Web bol počas dnešného dňa ešte nedostupný. Zdroj: bytzdravyjevyhra.sk

"Dôležité je, že do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru," písalo ešte v spomínanej tlačovej správe ministerstvo.

Matovič hovorí o sprostredkovateľskej prémii a očkovacej lotérii

Všetci zaregistrovaní vraj budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.