Vojna prokurátorov: Žilinka ostro skritizoval Lipšica, TOTO nebude tolerovať

Daniel Lipšic a Maroš Žilinka

Zdroj: TASR - Jakub Kot, Jakub Kotian

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti s tým, že to nebude tolerovať.