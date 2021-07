Špeciálny prokurátor Lipšic po Žilinkovej kritike: Len som sa zastal vyšetrovateľov, cítil som to ako povinnosť!

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor sa po hodinách mlčania konečne vyjadril k tomu, ako to myslel s vyjadrením sa ku kauze Očistec a ku jednotlivým vyšetrovateľom. Za jeho slová ho včera poriadne zjazdil generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že Lipšic podľa neho zabudol, aké povolanie vlastne vykonáva. Daniel Lipšic dnes dovysvetlil svoje slová.

Lipšic začal slovami, že "sú chvíle, keď sa nesmie mlčať". "Včera som sa verejne zastal vyšetrovateľov NAKA z vyšetrovacieho tímu Očistec, ako aj prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí vykonávajú dozor nad vyšetrovaním mimoriadne závažnej trestnej činnosti, ktorá ohrozuje základné princípy právneho štátu," píše Lipšic.

Lipšic má svoje dôvody, prečo sa vyjadril

Ten je podľa vlastných slov presvedčený, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní je potrebné preveriť. Malo by sa tak vraj diať len zákonným spôsobom a bez toho, aby bola verejnosť zavádzaná nepravdivými informáciami. "Práve z tohto dôvodu som sa vyjadril k trestnému stíhaniu, ktoré vedie špecializovaný tím Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Trestné stíhanie sa totiž vedie vo veci, ktorá bezprostredne súvisí s trestnými stíhaniami, ktoré sú dozorované prokurátormi ÚŠP, a teda som oboznámený s ich procesnou situáciou a stavom spisového materiálu," obhajuje sa Lipšic.

Je mi jasné, že v ceste stojí veľa nepriateľov

Lipšic je presvedčený, že v "boji" bude mať veľa mimoriadne silných nepriateľov. "Prokurátori ÚŠP trestne stíhajú viacero bývalých vysokých verejných funkcionárov a oligarchov, ktorí majú stále svoj vplyv v politike, v justícii, v bezpečnostných zložkách alebo vlastnia niektoré médiá. A majú oproti nám ešte jednu veľkú výhodu – nemusia hrať podľa pravidiel. My však naše trestné stíhania musíme viesť striktne podľa pravidiel, bez vášne a hnevu, ale aj razantne a odvážne. Odvaha je – na konci dňa – kľúčová," argumentuje.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Nepovažujem to za žiadne hrdinstvo, ale bol som tak vychovaný svojimi rodičmi, že je mojou povinnosťou sa ozvať, ak prídem k presvedčeniu, že sa iným deje krivda. V mojom veku sa už asi nezmením," skončil špeciálny prokurátor.

Žilinka vystúpil voči Lipšicovi ešte včera

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol ešte včera na sociálnej sieti s tým, že to nebude tolerovať. Reagoval tak na Lipšicove vyjadrenie k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia voči svedkom vo viacerých kauzách.

Podľa neho Lipšic zabudol, že už nie je advokátom, ale prokurátorom, dokonca špeciálnym. "Špeciálny prokurátor, navyše, verejne prezentoval svoje subjektívne názory vo veci, ktorá nie je právoplatné skončená," dodáva Žilinka na svojom profile.