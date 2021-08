Disciplinárne konanie proti Lipšicovi: TOTO si o ňom myslia politici

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že aj voči prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Vasiľovi Špirkovi ešte v roku 2018 podal návrh na disciplinárne konanie bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je v súčasnosti vo väzbe. Lipšic, ako aj Špirko boli podľa jej slov zvolení preto, že dostali dôveru na dôslednú očistu Slovenska od korupcie a organizovaného zločinu v špičkách štátu. "Občania preto očakávajú koordinované úsilie a spoločnú profesionálnu spoluprácu, nie paralely s predchádzajúcou garnitúrou," zdôraznila.

Podľa slov poslanca Národnej rady (NR) SR Ondreja Dostála (SaS) návrh na disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora za jeho verejné vyjadrenia, ktorými sa zastal vyšetrovateľov závažnej korupčnej trestnej činnosti, zo strany generálneho prokurátora, potvrdzuje "všetky pochybnosti, ktoré sme o ňom kedy mohli mať". Je presvedčený, že keby bol ešte stále vo funkcii generálneho prokurátora jeho predchodca Jaromír Čižnár alebo Dobroslav Trnka, takýto krok by si ani jeden z nich nedovolil. Tlačové oddelenie hnutia Sme rodina v stanovisku uviedlo, že politici nemajú právo hodnotiť, či bolo rozhodnutie generálneho prokurátora správne. Podľa koaličnej strany ho môžu iba rešpektovať.

Disciplinárneho previnenia sa mal Lipšic dopustiť tým, že 28. júla bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. A to potom ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala obvineného Cs. D. do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.

Disciplinárny návrh mi dodnes nedoručili, tvrdí Lipšic

Disciplinárny návrh, o ktorom cez víkend informovala Generálna prokuratúra SR, špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi do dnešného dňa nedoručili. Ako v sobotu povedal, svoje vyjadrenia z konca júla považuje "za pravdivé a primerané situácii". Lipšic uviedol, že tieto vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej "manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany niektorých verejných funkcionárov.

"Považoval som teda za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry pod mojím vedením," povedal s dôvetkom, že jeho vyjadrenia boli vecné, konkrétne, zdržanlivé a nikdy sa v nich neznížil k osobným útokom. Poukázal na to, že ide o druhý prípad na prokuratúre, keď je vedené disciplinárne stíhanie za verejné vyjadrenia vo veci verejného záujmu. Prvým bolo disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora Vasila Špirka, ktoré inicioval bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný.

Lipšic zdôraznil, že v trestnom stíhaní najzávažnejších káuz sa bude pokračovať ďalej. "Pôjdeme tam, kde nás privedú dôkazy. Bez ohľadu na intenzitu útokov, a bez ohľadu na stupňujúce sa tlaky zvonku či zvnútra," prízvukoval. Dodal, že sa bude naďalej snažiť chrániť vyšetrovateľov a kolegov prokurátorov, ktorí sú a budú neprávom napádaní a škandalizovaní podozrivými, obvinenými a im spriaznenými osobami.