Analytik o COVID automate: Nečakal by som na zhoršenie situácie! Výhody by mali platiť už v ďalšej fáze

BRATISLAVA - Nový COVID automat by sme mali spoznať už čoskoro. Je isté, že sa bude meniť. Dôvodom je schválenie tzv. očkovacieho zákona. Koalícia sa totiž dohodla na niektorých výnimkách pre nezaočkovaných. Práve tie by mali byť súčasťou nového COVID automatu. Ten bude zrejme vyzerať inak. Čo na to zdravotnícky analytik Martin Smatana?

Jedinou istou informáciou je, že COVID automat sa určite zmení. Ako však bude vyzerať jeho finálna verzia, to zatiaľ jasné nie je. Zmeny spojené s výhodami pre zaočkovaných mali začať platiť od čiernej, resp. červenej fázy, teda v čase, keď bude epidemiologická situácia opäť zlá. Delta vírus sa vyskytuje už aj u nás. Zatiaľ je síce relatívne pod kontrolou, no už čoskoro by mala podľa odborníkov naplno vypuknúť tretia vlna. Podľa analytika Smatanu by mal princíp zvýhodňovania očkovaných, prípadne tých s testom alebo prekonaným koronavírusom platiť všade okrem zelenej fázy.

Výhody pre očkovaných

Práve opatrenia na hraniciach i schválenie novely zákona, ktorá má prihliadať na to, či je človek zaočkovaní, alebo nie, majú čo najviac oddialiť príchod tretej vlny. Tej sa však nevyhneme. O tom, aká silná bude, aké plné budú nemocnice a do akej miery nás postihne bude rozhodovať práve miera zaočkovanosti. Tá je momentálne na úrovni okolo 40 percent. Okrem novely zákona sa musí zmeniť aj COVID automat.

Podľa novely zákona, ktorá umožní hlavnému hygienikovi prihliadať na očkovanie, testovanie či prekonanie COVIDU, budú môcť nezaočkovaní vstúpiť do určitých prevádzok, reštaurácií, kaderníctiev a iných služieb či na hromadné podujatia len s negatívnym testom. Nezaočkovaní budú mať výnimku - na vstup do obchodov a vybraných služieb, ktorými sa zabezpečujú základné potreby, nebudú potrebovať test, v škole a v práci sa otestujú zadarmo a pendlerom zriadia na hraniciach MOM-ky takisto s testami zadarmo.

COVID automat sa zmení, stupňov bude menej

Podľa medializovaných informácií by k tomu malo dôjsť už v žltej fáze (1. stupeň ostražitosti) a nie v červenej či čiernej, teda v tej najhoršej. Rezort zdravotníctva pre Topky potvrdil, že sa pracuje na novom COVID automate. Ten by mali predstaviť 9. augusta. Po tomto termíne totiž končí aj pôvodné prechodné obdobie. Zdravotnícky analytik Martin Smatana prezradil, že meniť sa toho bude zrejme viac.

"Samo o sebe vieme len to, že súčasný COVID automat sa zmení. Mimo iných úprav sa má zmeniť aj počet stupňov v automate, pravdepodobne na 5, zaviesť výnimky pre vysoko-preočkované regióny a mnohé iné zmeny a úpravy, ktoré ohlásil minister Lengvarský," uviedol pre Topky. Práve preto nie je isté, čo bude v novom automate 1. stupeň ostražitosti a ako bude definovaný.

Nový princíp by analytik uplatnil skôr

Princíp test-očkovanie-prekonanie ochorenia je niečo, čo by Smatana neaplikoval až keď sa situácia pokazí. "Okrem najlepšej – zelenej fázy, by som to vyžadoval vo všetkých ostatných fázach, podobne ako tomu je napr. v Rakúsku. Cieľom nie je totiž len umožniť aj počas horšej epidemiologickej situácie „normálne“ fungovanie občanov. Dodržiavanie týchto opatrení pri vstupe do priestorov, kde hrozí ľahký prenos násobne infekčnejšej delta mutácie môže výrazne spomaliť nástup vlny, znížiť jej celkový dopad či dĺžku," vysvetlil.

Delta variant sa dá poraziť

Podľa Smatanu to môže pôsobiť motivačne pre ľudí, aby neodkladali očkovanie. "A zachytiť náhodné ohniská, ktoré by mohli spôsobiť stovky zbytočných prípadov či hospitalizácií. Na prípade Anglicka vidíme, že poraziť vírus sa dá aj pri delte variante. Základom je vysoká preočkovanosť rizikových skupín, kde však my, na Slovensku, výrazne zaostávame," dodal.

Nový COVID automat

Spomínané výnimky pre nezaočkovaných však nevyplývajú zo zákona. Majú byť zapracované v novom COVID automate spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by mala následne upraviť vyhláška ÚVZ SR. Kľúčovým faktorom je zhoršenie epidemiologickej situácie. K zmene pravidiel a zavedeniu výhod pre očkovaných by malo dôjsť, keď bude Slovensko v zlej situácii, teda v červenej alebo čiernej farbe. Podľa informácií tvnoviny.sk sa však majú výhody uplatniť skôr.

V novom COVID automate sa má so zmenami rátať už v 1. fáze ostražitosti, teda v žltej farbe. Rezort zdravotníctva potvrdil, že pracuje na novom COVID automate, detaily však nekomentoval. "Odborníci na ministerstve zdravotníctva aktuálne pracujú na aktualizácii COVID automatu. O konkrétnostiach budeme včas informovať následne po skompletizovaní finálnej verzie po ukončení aj medzirezortných rokovaní," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Detaily by malo ministerstvo zdravotníctva predstaviť už čoskoro.