Očkovanie na Slovensku: Máme pred sebou BOD ZLOMU! Toto číslo bude kľúčové

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili na to, že Európa rastie ob-týždeň o viac ako 50% už mesiac a za týždeň má 1381 prípadov na 1 milión obyvateľov. Rusko do tejto štatistiky započítané nie je. "Slovensko má toto číslo 38,” porovnali.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

V júli zatiaľ pokračujeme v očkovaní zvýšeným tempom 10-tisíc prvých dávok denne. Podľa analytikov je to viac ako v júni a menej ako v máji. "To je tempo 5% až 7% obyvateľstva mesačne. Ku koncu júla budeme na 50% DOSPELEJ populácie a to je bod zlomu," tvrdia. Stále sme však pozadu za Európskou úniou.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) dokonca informoval, že v miere zaočkovanosti svojho obyvateľstva v rámci krajín C5 sme na poslednom mieste. Patria sem Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko.