ŠOK Štúdiu o účinkoch ivermektínu stiahli: Množstvo chýb, plagiátorstvo a klonovanie pacientov!

Písal sa november 2020, keď na svetlo sveta vyšla predtlač štúdie o magických účinkoch ivermektínu v boji s ťažkým priebehom koronavírusu. Liečivo, ktoré sa používa najmä vo veterinárstve proti červom a parazitom, používal na liečbu koronavírusu vedec Ahmed Elgazzar z egyptskej univerzity Benha. V novembri 2020 ju zverejnil na webovej stránke Research Square, kde sa publikujú pre-printy, alebo predtlače štúdií v prestížnych časopisoch. A to z dôvodu, že dané štúdie ešte riadne neskontrolovali iní vedci.

Podľa portálu the Guardians sa predpokladalo, že ide o randomizovanú kontrolnú štúdiu – ide o typ štúdie, ktorá poskytuje najspoľahlivejšie dôkazy o účinkoch skúmaných predmetov. A to najmä pre minimálne riziko pôsobenia rušivých faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

Zdroj: Getty Images

Zníženie úmrtnosti?

Na základe danej štúdie sa totiž predpokladalo, že ivermektín, ktorý prioritne používali veterinári, pomáha rýchlejšie liečiť koronavírus v nemocnici, či to, že vďaka nemu došlo k zníženiu úmrtnosti v skupinách liečených ivermektínom o 90 percent.

Tieto správy vyvolali doslova davovú psychózu a Slováci sa chceli liečivom predzásobiť. Okrem toho štúdiu citovali a odvolávali sa na ňu aj rôzni vedci.

Zdroj: TASR/AFP - Prahash Singh

Stiahli ju

Avšak, od minulého štvrtka je podľa the Guardian štúdia stiahnutá. Prv ako dôvod uviedli etické obavy, v pondelok však zverejnili, že tak urobili v reakcii „na vyjadrenie znepokojenia komunikovaného priamo so zamestnancami. Tieto obavy sú nateraz predmetom formálneho vyšetrovania." Nie je tak známe, či štúdia je stiahnutá nastálo.

Jedným z prvých, ktorí poukazovali na vážne chyby v štúdii, bol študent medicíny Jack Lawrence. Ten tvrdil, že úvodná časť štúdie sa javí ako plagiát a informácie jej autori čerpali z tlačových správ či internetových stránkach o koronavíruse, pričom vedci len zmenili slová. Okrem toho zistil aj vážne nedostatky týkajúce sa protokolu štúdia.

Zdroj: Research Square

„Autori tvrdili, že štúdiu robili iba na ľuďoch vo veku 18 – 80 rokov, ale najmenej traja pacienti v súbore údajov mali menej ako 18 rokov. Autori tvrdili, že štúdiu uskutočnili medzi 8. júnom a 20. septembrom 2020, avšak väčšina pacientov, ktorí zomreli, bola prijatá do nemocnice a podľa prvotných údajov zomreli pred 8. júnom. Údaje boli tiež strašne formátované a zahŕňajú jedného pacienta, ktorý opustil nemocnicu v neexistujúci deň 31. 6. 2020,“ tvrdí Lawrence, ktorý zaslal univerzite aj samotnému vedcovi otázky, na ktoré však nedostal odpovede.

Obrovské chyby

Následne kontaktoval aj viacerých významných vedcov, ktorí kontrolujú chyby vo vedeckých štúdiách, aby im pomohol analyzovať danú štúdiu. Medzi vedcami bol aj Nick Brown, ktorý vytvoril komplexný dokument odhaľujúci chyby, nezrovnalosti a obavy zo štúdie. Zistili, že desiatky záznamov sú klonmi už skúmaných pacientov, pričom sa snažili zmeniť niektoré ich záznamy, aby vyzerali prirodzenejšie.

Zdroj: Getty Images

Aj keď na Slovensku má ivermektín schválenie na používanie od bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, viaceré vplyvné inštitúcie jeho používanie neodporúčajú. Napríklad Európska lieková agentúra jeho používanie vyslovene neodporúča, Svetová zdravotníctva organizácia, naopak, tvrdí, že ivermektín sa môže používať na liečbu proti koronavírusu iba v rámci klinických štúdií.