Ostré slová epidemiológa k delta variantu: Ochránia nás pred ním aj rúška a respirátory?

BRATISLAVA – Od marca minulého roku sa súčasťou našich životov stalo nosenie rúšok či respirátorov. S uvoľnením opatrení sa uvoľnili aj pravidlá ich nosenia, no v interiéri sú naďalej povinné. Ochránia nás však aj pri delta variante, o ktorom sa hovorí, že je nákazlivejší ako hociktorý iný variant? Slová experta vás zrejme prekvapia!

Aj keď na Slovensku stále dominuje alfa variant koronavírusu, inak známy ako britský variant, vo svete a najmä v okolitých krajinách sa čoraz viac rozširuje delta variant, alebo indický variant koronavírusu. Ten je podľa expertov oveľa infeknčnejší, ako varianty, ktoré sme tu mali doteraz. Napríklad, pri britskom variante sme museli využívať najmä respirátory, ktoré nás pred nákazou chránili najviac. No bude táto možnosť stačiť aj pri delta víruse?

Ochránia nás aj pred deltou?

Podľa epidemiológa Martina Pavelku je odpoveď viac ako jasná. „Najlepšia ochrana voči delta variantu je očkovanie. Žiadne rúško, žiaden respirátor, efektívna je len vakcína. Rúška a ani respirátory sami osebe nie sú stopercentné. Samozrejme, majú význam, lebo znižujú priechod niektorých častíc, no nestačí to,“ uviedol pre portál tvnoviny.sk. Inými slovami – pre očkovaných je rúško či respirátor len doplnok k ich ochrane, avšak pre tých, ktorí zaočkovaní nie sú, to nemusí znamenať, že sa nákaze vyhnú.

Zdroj: Getty Images

Tým, že sa neočkovali, sa totiž podľa Pavelku vystavujú veľkému riziku. Avšak, epidemiológ poukazuje na to, že rúško či respirátor chránia aj pred inými chorobami, ktoré nás nápadali ešte pred koronavírusom. Je to napríklad chrípka. „Tento rok by mohla byť vážnym problémom, keďže sme minulý rok chrípku nemali. Imunita v obyvateľstve tým pádom výrazne klesla. Aj očakávania vedcov hovoria, že tento rok bude intenzívnejšia ako po minulé roky,“ uzatvára Pavelka.