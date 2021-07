Exprezident Kiska dáva politike definitívne zbohom: Strane Za ľudí nezaplatil členský poplatok

Zdá sa, že teraz sa exprezident rozhodol dať za svojou politickou kariérou definitívnu bodku. V strane Za ľudí nemal zaplatiť členské na tento rok. Nereagoval údajne ani na viacnásobné upozornenie. Informoval o tom portál Aktuality.sk s odvolaním sa na svoje zdroje.

Bývalý šéf kancelárie strany Za ľudí Tomáš Lehotský im vysvetlil, že Kiska ich pred časom požiadal, aby mu členstvo v strane úplne zrušili. „Vzhľadom na to, že pokračuje v charitatívnych projektoch, chcel byť nestranný. Neviem teraz povedať, či sme mu to členstvo zrušili alebo sme to nechali na tom, že neuhradí členské a tým mu členstvo zanikne automaticky,“ cituje portál Lehotského.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Andrej Kiska ohlásil v novembri minulého roka svoj návrat do čela charitatívnej organizácie Dobrý anjel, ktorú v minulosti zakladal, no po vstupe do politiky sa z nej stiahol.

K politickým záležitostiam sa v posledných mesiacoch vo všeobecnosti vyjadroval iba veľmi málo a to aj napriek tomu, že strana Za ľudí prechádza turbulentným obdobím a vnútornými rozbrojmi. Na spory reagoval listom, v ktorom straníkov vyzval na zastavenie vzájomných útokov a podporoval zvolanie mimoriadneho snemu strany.

Andrej Kiska sa stal prezidentom v roku 2014 potom, ako v druhom kole porazil Roberta Fica napriek tomu, že dovtedy neznámy podnikateľ a filantrop bol politický nováčik. S jeho pôsobením v prezidentskom úrade sa spájalo niekoľko káuz, spomedzi ktorých bola najväčšia daňová kauza týkajúca rodinnej firmy Kiskovcov KTAG a otázniky nad financvoaním jeho prezidentskej kampane. Známe boli aj jeho spory so šéfom Smeru-SD a bývalým premiréom Robertom Ficom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Napriek tomu, že ešte ako prezident Kiska avizoval, že nemá ambície pôsobiť v exekutíve a nikdy nezaloží ani nevstúpi do žiadnej strany, na jar v roku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej túto svoju rétoriku otočil a namiesto toho začal hovoriť o potrebe prevzatia moc.

Po mesiacoch špekulácií o tom, aké budú Kikove ďalšie kroky potvrdil v apríli 2019 definitívne založenie novej strany. S tou sa mu však vo voľbách v marci 2020 podarilo získať iba 5,77 percenta hlasov, čím len tesne splnila požadovaný limit. To už sa Kiska začal držať stranou. Nezúčastnil sa ani povolebných rokovaní, na ktoré namiesot neho chodila Veronika Remišová a potom, ako sa Za ľudí stali najmenšou koaličnou stranou bolo jasné, že v novej vláde Kiska nebude zastávať žiadnu funkciu. Vzdal sa tiež mandátu poslanca. V auguste minulého roka skončil definitívne aj ako šéf strany. Svoj postupný odchod z politiky vysvetloval zdravotnými problémami.

