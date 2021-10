Remišová exprezidentovi Kiskovi nič nedarovala: Odchodom ma sklamal, ja som sa nestretávala s mafiánmi!

BRATISLAVA - Po dlhšom čase, keď už exprezident Andrej Kiska nie je súčasťou strany Za ľudí, ktorú len tak-tak po voľbách 2020 dostal do parlamentu, sa spustila v strane kritika na jeho hlavu, a to priamo od predsedníčky a jeho nástupkyne Veroniky Remišovej. Tá mu pripomenula jeho náhly odchod, z ktorého vraj bola mimoriadne sklamaná. Hovorila aj o daňových kauzách a dokonca nepriamo spomenula aj stretnutia s mafiánmi!

archívne video

Remišová svoje pocity premietla v rozhovore pre Nový čas, kde rozhodne už neskrývala sklamanie z odchodu Kisku zo strany, no vzápätí mu na druhú stranu vyčíta mnoho vecí z minulosti.

Týmto ma sklamal hneď na úvod

Tá si pospomínala na obdobie krátko po voľbách. "Najväčším sklamaním pre mňa bolo, že založil stranu, z ktorej následne hneď po voľbách odišiel a všetkých nás v tom nechal samých. Ale nikdy som sa nevzdávala a v boji za lepšie Slovensko budeme pokračovať," tvrdí o sebe Remišová.

Tá dokonca v rozhovore nepriamo pripúšťa, že keby vedela už vopred o jeho odchode, pravdepodobne ostane v OĽaNO alebo z klubu OĽaNO nikdy neodíde.

Kde to škrípanie začalo?

Remišová následne priblížila, kde začalo názorové škrípanie medzi ním a exprezidentom. "Názorové rozdiely medzi nami vznikli vtedy, keď Andrej Kiska, hoci už nebol v politike a ani v strane, chcel, aby niektorí jeho blízki ľudia naďalej pôsobili v manažmente strany, hoci mali veľmi slabé pracovné výsledky. To v Smere robia politiku tak, že ľudia z pozadia hovoria, čo sa má robiť, a politici to vykonávajú. Ja si však myslím, že keď chce niekto robiť politiku a mať zodpovednosť za stranu, nech sa páči. Ale keď nie, je nekorektné zasahovať do chodu strany," prirovnala Kiskove praktiky k opozičnej strane Remišová.

Vicepremiérka povedala aj to, že neberie ani osobne chvály na hlavu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a to, že na Remišovú Kiska v "chválach" akosi zabudol. Ten o voľbe Remišovej dokonca po celom dianí v strane Za ľudí povedal: "Prispel som k tomu, aby pani Remišová bola predsedníčkou, hoci vtedy som si myslel, že to je absolútne najlepšie riešenie. Spoluúčasť a pocit spoluviny určite cítim," povedal Kiska.

Ja som sa nestretávala s mafiánmi ani som nepáchala daňové podvody, tvrdí Remišová

Tieto vyjadrenia sú podľa nej nemiestne. "Založiť stranu a odísť z nej prakticky hneď po voľbách, ktoré nedopadli tak, ako si predstavoval, opustiť ľudí, ktorí projektu dôverovali, a nechať stranu šesť mesiacov bez lídra v čase, keď sa viedli tie najťažšie koaličné rokovania, a potom mi niečo takýmto spôsobom odkazovať a ešte k tomu cez médiá? Skutočne je to nevkusné," myslí si Remišová o Kiskových slovách, ktorá ale ešte priliala olej do ohňa.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

"Ja si za každým svojím rozhodnutím stojím, nemusím sa ničoho báť, žiadne kauzy nemám, nikdy som sa nestretávala s mafiánmi, nepáchala žiadne daňové podvody ani korupciu. Môžem sa slobodne rozhodovať v každom jednom okamihu, hovoriť, čo si myslím, pretože nikto ma za nič nedrží a nikomu nič nedlhujem. A to je v politike, ale aj v živote veľmi oslobodzujúce. A práve preto niektorým ľuďom v politike prekážam," povedala Remišová, pričom môžeme len polemizovať na koho myslela pri slovách o daňových podvodoch a stretávaní sa s mafiánmi.