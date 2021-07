Predsedníctvo Za ľudí rozhoduje o mimoriadnom sneme: Žiada ho Kolíkovej frakcia

Šéfka strany Remišová poukazuje na to, že nemôže sama zvolať snem, ale musí rozhodnúť predsedníctvo strany. „Ak niekto chce stranu rozbíjať a nie rozvíjať, nech to robí, ale mimo strany Za ľudí,“ podotkla. Člen predsedníctva Dušan Velič si nemyslí, že sa strana v stredu rozpadne. Mimoriadny snem podľa neho nič neprinesie. Remišová má podľa neho podporu v regiónoch. Podľa Kolíkovej je dôležité, aby bol mimoriadny snem čo najskôr. „My sme navrhli, aby to bol prvý septembrový týždeň. Bolo by dobré dodržať status quo, čo sa týka orgánov, aj čo sa týka prijímania členov,“ skonštatovala.

Člen predsedníctva Marek Hattas tvrdí, že aj klesajúce voličské preferencie ukazujú, že konflikt strane škodí. „Pokiaľ sa dnes nedá hlasovať o sneme, pokiaľ sa nerozhodne, čo ďalej, berieme to tak, že snem jednoducho nebude a my sa budeme musieť ako frakcia zariadiť,“ načrtol. Prevládajú podľa neho nálady na zvolanie snemu a opätovnú voľbu predsedu. "Myslím si, že strana dnes utrpí vážne škody," skonštatovala Žitňanská. Snaha dohodnúť sa je podľa nej minimálna. Podporuje mimoriadny snem.

Okrem snemu má byť podľa Remišovej témou stredajšieho rokovania aj prijímanie nových členov či stratégia do komunálnych volieb. V strane Za ľudí je už dlhšie rozkol, ktorý sa prehĺbil po vládnej kríze. Nespokojní členovia strany okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu v strane a žiadajú zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí.