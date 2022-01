Posun v Kiskovej daňovej kauze: Exprezidentovi hrozí, že sa postaví pred súd! Návrh na podanie obžaloby

Kauza, v ktorej je Kiska už viac ako dva roky obvinený z pokračujúceho zločinu daňového podvodu, sa týka rodinnej firmy KTAG. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry pred časom prípad zo strany polície ukončil. Ako teraz informovali Hospodárske noviny, vyšetrovateľ navrhol podanie obžaloby. Aktuálne sa už celý spis nachádza na Krajskej prokuratúre v Prešove.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

„V uvedenej veci vám oznamujem, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry doručil dňa 13. januára 2022 na Krajskú prokuratúru Prešov spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby. Prokurátor vykonávajúci v tejto veci prokurátorský dozor po jeho preskúmaní rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol vedúci jej organizačného a personálneho oddelenia Marián Spišák.

Na ťahu je tak prokuratúra. Ak sa dozorový prokurátor stotožní s návrhom vyšetrovateľa, je pravdepodobné, že nasledovať bude súdne konanie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Exprezident sa mal daňového podvodu dopustiť ešte ako konateľ obchodnej spoločnosti v rokoch 2013 a 2014. Prípad súvisí so zaúčtovaním daňových dokladov na predvolebnú a volebnú prezidentskú kampaň do účtovníctva spoločnosti KTAG, pričom táto činnosť podľa polície nebola predmetom jej podnikateľskej činnosti. Obvinenie bolo vznesené 3. decembra 2019 a to predovšetkým na základe výsledkov znaleckých posudkov a zabezpečených listinných dôkazov, rozsiahleho dokazovania a výsluchov svedkov. Štátu mohol takto Kiska spôsobiť škodu za takmer 156-tisíc eur.

V kauze bol okrem Kisku obvinený aj ďalší z konateľov spoločnosti KTAG Eduard Kučkovský.

Kiska od prepuknutia kauzy nekalé konanie popiera a hovorí o politickej pomste zo strany expremiéra Roberta Fica, s ktorým bol počas výkonu funkcie v dlhodobom konflikte.

archívne video

Kiska okrem toho ešte v lete minulého roka vyhlásil, že prokurátorovi, ktorý bude o jeho prípade rozhodovať, nedôveruje. Rovnako tak neveril ani vyšetrovateľovi. Požiadal preto, aby boli obaja vymenení. Dôvodom malo byť aj podozrenie, že sa všetko dialo pod taktovkou Roberta Fica a jeho stíhanie bolo vopred naplánované. Ani v jednom prípade mu však nebolo vyhovené. Vyšetrovateľ, ktorý ho obvinil okrem toho kariérne postúpil a už niekoľko týždňov šéfuje pobočke kriminálnej agentúry v Košiciach.