Oddnes platia nové pravidlá: OTÁZKY a ODPOVEDE! Pozrite si prehľad najdôležitejších zmien

BRATISLAVA - Oddnes od šiestej rána vstúpila do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa menia pravidlá po príchode na Slovensko. Či už ste na dovolenke, alebo krátkych nákupoch, po návrate musíte splniť nové podmienky vstupu. Rozhoduje najmä to, či je osoba zaočkovaná, alebo nie. Nie je vám niečo jasné? Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede.

Niektoré z podmienok upravil úrad ešte vo štvrtok poobede. Zmeny sa dotknú aj zoznamu osôb, ktoré sa musia pred príchodom na Slovensko registrovať cez eHranicu. Kompletné informácie si môžete prečítať vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva a v jej novelizácii.

VIDEO Situácia sa na Slovensku sa zlepšuje: Istý počet PCR testov bude hradený štátom, antigénové už zadarmo nebudú

1. Kedy som považovaný za plne zaočkovanú osobu?

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba, ktorá je:

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)

- najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny (Johnson & Johnson)

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Plne zaočkované osoby pri príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény. Ich jedinou povinnosťou je registrácia na korona.gov.sk/ehranica.

2. Mám za sebou len prvú dávku. Ak chcem cestovať, aké pre mňa platia pravidlá? Považujem sa za zaočkovanú osobu?

Momentálne platí do 9. augusta na Slovensku prechodné obdobie. Počas neho sa za zaočkované považujú aj tie osoby, ktoré sú po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti koronavírusu s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky).

3. Ak som prekonal koronavírus, aké pre mňa platia pravidlá?

Ak ste prekonali COVID a nedali ste sa zaočkovať, platia pre vás rovnaké pravidlá ako pre neočkovaných. Musíte nastúpiť do karantény, ktorá trvá 14 dní. Môžete si ju skrátiť, ak najskôr na piaty deň pôjdete na PCR test a ten bude negatívny.

Ak sa však absolvujete aspoň jednu dávku, pravidlá sa zmierňujú. Za zaočkovanú osobu sa považuje totiž aj osoba, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Platnosť je jeden rok.

4. Musím sa registrovať do eHranice, aj keď som očkovaný?

Áno. Pri príchode na Slovensko je totiž každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou (v elektronickej alebo papierovej verzii) preukázať na hraniciach pri návrate. Nezáleží pritom, či osoba vstupujúca na územie SR bola len na nákupe v prihraničnej obci, alebo či strávila v zahraničí dovolenku. Rovnako nezohráva žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test alebo či prekonala ochorenie COVID-19.

Do eHranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko.

Registrácia na v eHranici:

- Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

- Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka:

a) plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

b) osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta

c) osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta

d) osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň

Jedna registrácia postačí do 1. septembra:

- osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou

- majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou

- občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu.

Registrovať sa na e-hranici nebudú musieť:

- posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave,

- vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta alebo prevážajú orgány určené na transplantáciu, krv a krvné náhrady,

- zamestnanci pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie.

5. Čo všetko potrebujem predložiť pri návrate na Slovensko počas kontroly na hranici?

Pri návrate na Slovensko potrebujete predložiť digitálny COVID preukaz EÚ alebo potvrdenie o očkovaní, a to v prípade, že ste očkovaný. Ďalej je to potvrdenie o registrácii v aplikácii eHranica, elektronické alebo papierové. Okrem toho je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Nerozlišuje sa, z ktorej krajiny ste prišli.

Ak sa zo zdravotníckych dôvodov nemôžete očkovať, predložíte potvrdenie od lekára spolu s negatívnym PCR testom (klasický alebo kloktací LAMP test), nie starším ako 72 hodín. V tomto prípade nemusíte absolvovať karanténu.

6. Ak nie som zaočkovaný, čo musím po príchode zo zahraničia na Slovensko splniť?

Ak nie ste očkovaný, platia pre vás prísne pravidlá. Pri príchode sa nerieši, z ktorej krajiny ste prišli. Musíte sa povinne registrovať v systéme eHranica. Po príchode musíte nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu (skrátiť sa môže testom na 5. deň).

7. Ak nie som zaočkovaný, musí ísť po príchode zo zahraničia do karantény?

Áno. Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 ráno vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

8. Čo všetko musím vedieť, ak idem na dovolenku lietadlom?

V prvom rade si musíte overiť, aké podmienky platia v krajine, do ktorej cestujete a čo požadujú. Ak sa na Slovensko vraciate z dovolenky lietadlom, podmienky sa zmenili. Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke www.mindop.sk/covid/. Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby.

Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom koronavírusu. Do zoznamu krajín, z ktorých nie je potrebné pri prílete predložiť negatívny PCR test pribudli Taliansko a Portugalsko.

9. Čo všetko potrebujem, ak som pendler? Rozhoduje to, či som zaočkovaný?

Áno, aj v prípade pedlerov, ako aj ostatných, rozhoduje, či ste zaočkovaný, alebo nie. Ministerstvo zdravotníctva však ešte stále diskutuje o podmienkach pre pendlerov. Zatiaľ však od 9. júla platia tieto podmienky.

Zaočkovaní nemajú povinnosť testovania pri prechode hranicami a nemusia ísť do karantény. Zároveň sa do 9. augusta považuje za zaočkovanú osobu aj osoba, ktorá dostala prvú dávku. Musia sa však registrovať na eHranici. Bližšie k registrácii v eHranici sme písali vyššie.

Čo sa týka karantény, aj tu platia isté výnimky. Do 1. septembra je režim pre nezaočkovaných ľudí cestujúcich za prácou definovaný takto:

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

- za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň

a) majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine alebo

b) majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR

- majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce

- majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 km v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, nemajú povinnosť ísť do karantény, ale musia predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní.

10. Mám dve deti, syn má 11, dcéra má 13. Aké pravidlá pre nich platia?

Študenti vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Vyhláška zdôrazňuje, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia. To znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Čo sa týka dovolenkového režimu, pre nezaočkované deti od 12 do 18 rokov takisto platí prechodné obdobie do 9. augusta a vzťahujú sa na nich podmienky rovnaké, aké platia na rodičov. Teda sa rozlišuje zaočkovaný (plne alebo aspoň jednou dávkou) a nezaočkovaný rodič. Od 10. augusta budú pre nich platiť rovnaké pravidlá ako pre ostatných.

Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať ani v prípade karantény ostatných členov spoločnej domácnosti. Končí sa im zarovno s nimi. Vo vyhláške sa explicitne spresňuje, že v prípade osôb, ktoré prichádzajú na územie SR letecky z rizikových krajín, sa povinnosť mať negatívny výsledok RT-PCR testu nevzťahuje na deti do 12 rokov.

11. Žijem v zahraničí a nie som zaočkovaná. Na Slovensko potrebujem prísť za účelom svadby alebo pohrebu, potrebujem test, prípadne je povinná karanténa?

Čo sa týka svadby, áno. Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo ho opúšťajú s cieľom zúčastniť sa na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Karanténa sa dá skrátiť PCR testom najskôr na 5. deň.

Čo sa týka pohrebu, karanténe sa na vás nevzťahuje. Podľa vyhlášky úradu verejného zdravotníctva majú nezaočkované osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, výnimku pri krátkodobom vstupe na Slovensko.

12. Môžem ísť na otočku do Čiech alebo na nákupy do Rakúska?

Áno, ak ste zaočkovaný. Ak nie, po návrate musíte nastúpiť do karantény a prihlásiť sa do eHranice.

13. Ak som nezaočkovaný, kde všade na Slovensku potrebujem test?

Nezaočkovaní ľudia potrebujú na Slovensku od júla PCR test na športové podujatia, svadbách, vo wellnesse, v aquaparkoch či v kúpeľoch. Momentálne už antigénový test neplatí, test nepotrebujú ani deti do 10 rokov.

Čo sa týka podnikov alebo fitnescentier, momentálne nie. Vláda schválila návrh zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý by v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie. Tento návrh však kritizoval líder hnutia Sme rodina Boris Kollár a uviedol, že de facto ide o povinné očkovanie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to označil za lož. O návrhu majú politici debatovať a po prijatí podmienok predložiť na mimoriadnej schôdzi v júli.

V prípade, že sa delta variant koronavírusu bude rýchlo šíriť, ministerstvo zdravotníctva zvažovalo sprísniť COVID automat a rozšíriť zoznam aktivít, kde bude test vyžadovaný. Ak by sa teda epidemiologická situácia zhoršila, nezaočkovaní ľudia sa budú musieť preukázať testom napríklad v reštauráciách, v hoteloch, múzeách a galériách či na športových tréningoch.

14. Bude ešte niekde platiť bezplatný antigénový test?

Nie. Mobilné odberné miesta na antigénové testovania skončili k 30. júnu. Od 1. júla prechádza štát na presnejšie PCR testovanie – na Slovensku bude 120 mobilných odberných miest s kapacitou 30-tisíc testov denne.

Momentálne vláda debatuje o možnosti, že bude do mesiaca hradený istý počet PCR testov. V hre je jeden až päť testov mesačne. Návrh by mal byť predložený na koaličnú radu budúci týždeň. Presnú kalkuláciu, koľko by stáli všetky možnosti pri PCR, AG či LAMP testoch. "Aby sme vedeli rozhodnúť, čo je únosné z hľadiska štátneho rozpočtu. Budeme sa o tom baviť na najbližšej koaličnej rade (v pondeok, pozn. red.) a podľa toho nastavíme podmienky," uviedol pred dnešným rokovaním vlády premiér Eduard Heger.

15. Ak som prišiel zo zahraničia alebo bol v kontakte s pozitívnou osobou, musím si platiť test?

Nie. V tomto prípade ostávajú zachované výnimky, aké platili predtým. PCR testy sú teda hradené v prípade indikácie (podozrenie na ochorenie, kontakt s pozitívnou osobou, potvrdenie o tom, že sa nemôže osoba očkovať, návrat zo zahraničia, testovanie do tábora). Mimo takýchto prípadov sú za úhradu.

O PCR test sa žiada cez portál korona.gov.sk, resp. pri ceste zo zahraničia cez formulár eHranica. "Nové pravidlá začnú platiť od piatku 9. júla 2021. Teraz aj po tomto dátume však platí, že osoba, ktorá sa vráti zo zahraničia a má povinnosť absolvovať PCR test ho má hradený. Aktuálne ak ho vykoná najskôr na 8. deň od začiatku karantény (príchodu) a od platnosti novej vyhlášky na 5. deň," uviedla Eliášová.

16. Ak sa nemôžem očkovať, ani testovať... aké mám možnosti?

Osoby, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, nebudú musieť ísť po návrate zo zahraničia do karantény. Musia však predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a zároveň musia mať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín. Potvrdenie sa nachádza na strane 14 vo vyhláške ÚVZ SR, ktorú nájdete v úvode článku.

LAMP test Zdroj: Topky/Maarty

Existujú skupiny ľudí, ktorí sa nemôžu testovať klasickou metódou, teda paličkami. V tomto prípade majú hradený kloktací LAMP test. "Pri PCR testovaní sa používajú aj metódy odberu vzorky z hrdla alebo kloktacie testy. PCR testy sú hradené iba v prípade indikácie (podozrenie na ochorenie, kontakt, návrat zo zahraničia, testovanie do tábora). Mimo takýchto prípadov sú za úhradu," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

17. Ak sa nemôžem očkovať, potrebujem potvrdenie?

Áno, potvrdenie je súčasťou vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR na strane 14. Potvrdenie vám vystaví váš lekár.