Politológovia o vzťahu medzi Matovičom a Lengvarským: Môže za to Sputnik, charakter aj ego expremiéra!

Matovičovi okrem iného v poslednom období prekážajú napríklad aj kroky ministra Lengvarského, ktoré robí v súvislosti s testovaním. S jeho podporou teda preto váha. "Som opatrný hovoriť, či má dôveru alebo nedôveru, niektoré kroky robí dobre a niektoré si myslím, že boli neuvážené. Akože tento, že nasrať ľudí s tým, že si budú platiť za testy,“ povedal pomerne expresívne šéf OĽaNO.

Politológ tuší, kde je problém

My sme sa na názor ohľadom vzťahu Matovič-Lengvarský ako prvého pýtali politológa Michala Cirnera.

- Ako politicky čítate vývoj vzťahu medzi ministrom financií Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským? Matovič sa najskôr s ťažkým srdom lúčil s ministrom Krajčím, no podľa všetkého sám loboval u Jaroslava Naďa za to, aby Lengvarského presvedčil na ministrovanie po Krajčím. Teraz Matovič pri viacerých príležitostiach Lengvarského kritizuje za jeho "zlyhania". Môže za to aj postoj ku Sputniku, ktorý Lengvarský riešil po Krajčího odchode?

Je zaujímavé, že pán Lengvarský je nominantom hnutia OĽANO, a teda nominantom Igora Matoviča, pričom nemajú ako sa vraví spoločnú DNA. Je to aj preto, že hnutie nemá odborné a personálne kapacity. Nestraník Lengvarský je osobnostne a odborne protipólom Matoviča.

Nie je to len Sputnik, ale aj vyššie zmienené charakterové rozdiely a pracovné postupy. Sputnik je však Matovičovou achillovou pätou, a preto ho postoje ministra Lengvarského k Sputniku iritujú.

- Nehrá tu určitú rolu aj posledný prieskum Focusu o dôveryhodnosti politikov? Matovič sa pritom kedysi vyjadril, že prieskumy ich ako stranu nezaujímajú, lebo vo voľbách majú aj tak iné percentá.

Matovič je najväčší politický akrobat na Slovensku. Vyhral voľby a stratil takmer všetku podporu, takmer celý politický kapitál. Hnevá sa preto na celý svet a závidí tým, ktorí majú úspech u médií a občanov. Lengvarský je pokojnou silou a v médiách je hodnotený prevažne kladne, čo možno Matovič nesie ťažšie.

- Je schopný vicepremiér dostať situáciu do takej krízy, že bude musieť Lengvarský odísť? Môže sa minister zdravotníctva dostať do takéhoto bodu, že mu bude hroziť strata kresla?​

Síce je (Matovič, pozn. red.) predsedom hnutia, ale už nie je predsedom vlády, ktorý môže podať prezidentke návrh na odvolanie ministra. Vládu vedie Heger a tlačením na výmenu Lengvarského by mohlo dôjsť ku konfliktu medzi Hegerom a Matovičom. Ministri sa však menia a sú "odídení" aj po vnútorných dohodách, takže záleží aj od Lengvarského či bude chcieť káru potiahnuť ďalej alebo mu útoky od Matoviča nebudú stáť za to.

Matovič nedokáže prežuť niekoho úspešnejšieho za krátky čas

Postoj Igora Matoviča k ministrovi zdravotníctva je podľa ďalšieho politológa Radoslava Štefančíka viac iracionálny ako racionálny. "Ale netreba sa tomu čudovať, pretože Igor Matovič sa v politike často správa iracionálne. Jeho vzťah k ministrovi zdravotníctva je založený na iracionálnej emócii, a tou je ješitnosť. Matovič zrejme nedokáže „prežuť“, že ktosi sa v politike objaví z ničoho nič a za pár týždňov je z neho najdôveryhodnejší minister. To musí zatriasť aj inak mentálne silnými povahami, nie to Igorom Matovičom," myslí si politológ.

Igora Matoviča môže podľa jeho slov „vytáčať“ absolútna nezávislosť ministra zdravotníctva nielen na predsedovi OĽaNO, ale politickom populizme vôbec. "Minister rovno na plné ústa povie, že minister Matovič nie je jeho šéf, že Sputnikom by sa nedal zaočkovať, že antigénové testy sú nepresné..... Hovorí to, čo považuje za správne," popisuje Lengvarského správanie Štefančík.

Triezvy pohľad Lengvarského

Lengvarský podľa neho nepozerá po voličských preferenciách, k svojej misii pristupuje vraj úplne triezvo, odborne, slobodne. "Zrejme si je vedomý, že po tom sa vráti späť do nemocnice k svojmu remeslu. Minister Lengvarský je príklad toho, že ak vediete rezort zdravotníctva aj v čase pandémie, pokiaľ ho vediete správne, nemusí to znamenať katastrofu tak, ako to bolo v prípade ministra Mareka Krajčiho. Zároveň to môže byť dôkazom, že za poklesom popularity OĽaNO nebude ani tak pandémia koronavírusu, ale skôr neschopnosť Igora Matoviča spravovať veci verejné. Pritom stačilo vymeniť seba a ministra zdravotníctva a situácia sa značne upokojila. Pritom pandémia existuje aj naďalej, len si teraz na chvíľu zobrala prestávku," varuje Štefančík.

Podľa politológa postoj Matoviča k ministrovi zdravotníctva neohrozí stabilitu vlády. "Eduard Heger je v područí Igora Matoviča, neexistuje tam zatiaľ predpoklad aktívnejšieho odporu. Preto, ak si to raz Matovič bude veľmi želať, ministra zdravotníctva Eduard Heger odvolá. Bude to však opäť mimoriadne iracionálne rozhodnutie, pretože Matovič by mal ľuďom, ktorí sú populárnejší ako on, vrátane pani prezidentky, čistiť kľučky na dverách," podotkol politológ.