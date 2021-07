Nemôžete sa testovať ani očkovať? Existuje aj tretia možnosť: Štát by mal hradiť viac PCR testov

BRATISLAVA - Od tohto týždňa na Slovensku platia obmedzenie, ktoré sa týkajú prísnejších obmedzení na hraniciach. Vláda rozhodla, že deliť sa nebudú krajiny, ale ľudia, a to na zaočkovaných a nezaočkovaných. Okrem výnimiek potrebujú nezaočkovaní test. Pre tých, ktorí sa nemôžu očkovať ani testovať klasickou metódou existuje aj tretia možnosť. Premiér Eduard Heger uviedol, že na koaličnej rade budú rozoberať, koľko testov by zvládol test hradiť.

Nemôžete sa dať očkovať a nemôžete sa ani testovať klasickou metódou, teda paličkami. Čo v tom prípade? Existuje aj tretia neinvazívna možnosť. Kloktací LAMP test. Pokiaľ patríte k výnimkám s potvrdenou diagnózou, test vám hradí štát. Platí to aj v prípade kloktacieho testu. Budúci týždeň by mala koalícia rozhodnúť o preplácaní testov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský má pripraviť analýzu.

Od pondelka sú na Slovensku zavedené intenzívnejšie kontroly. Tie sa sprísnia ešte viac od piatka 9. júla, kedy začína platiť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Pravidlá dohodli ministri a odborníci spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Pre väčšinu z nás sú pravidlá relatívne jasné. No sú aj prípady, v ktorých sa ľudia nemôžu očkovať a dokonca ani testovať paličkovou metódou

Čo ak sa nemôžem očkovať?

Osoby, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, nebudú musieť ísť po návrate zo zahraničia do karantény. Musia však predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a zároveň musia mať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Čo ak sa nemôžem testovať?

Existujú skupiny ľudí, ktorí sa nemôžu očkovať klasickou metódou, teda paličkami. V tomto prípade majú hradený kloktací LAMP test. "Pri PCR testovaní sa používajú aj metódy odberu vzorky z hrdla alebo kloktacie testy. PCR testy sú hradené iba v prípade indikácie (podozrenie na ochorenie, kontakt, návrat zo zahraničia, testovanie do tábora). Mimo takýchto prípadov sú za úhradu," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Budúci týždeň sa rozhodne o preplácaní testov, Lengvarský pripraví analýzu

Budúci týždeň by sa malo rozhodnúť, v akej miere sa budú testy na ochorenie COVID-19 preplácať. Pred rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger, ako aj minister práce Milan Krajniak. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripraví presnú kalkuláciu, koľko by stáli všetky možnosti pri PCR, AG či LAMP testoch. "Aby sme vedeli rozhodnúť, čo je únosné z hľadiska štátneho rozpočtu. Budeme sa o tom baviť na najbližšej koaličnej rade (v pondeok, pozn. red.) a podľa toho nastavíme podmienky," uviedol pred dnešným rokovaním vlády premiér Eduard Heger.

Zatiaľ nepovedal, koľko testov by sa mohlo preplácať. Premiér vyhlásil, že pre pendlerov je prechodný režim do 9. augusta, netreba sa podľa neho znepokojovať. "Snažíme sa to nastaviť tak, aby sme na jednej strane ochránili občanov a zdravie, na druhej strane chápeme a počúvame aj to, čo zaznieva," dodal premiér.

Krajniak skonštatoval, že budúci týždeň by mohla o preplácaní testov rozhodnúť vláda. "Pre nás je podstatné to, aby aj ľudia, ktorí sú nezaočkovaní, mali prístup k testom a mohli chodiť cez hranice, alebo využívať možnosti, ktoré COVID automat umožní," povedal minister s tým, že podľa neho spejú k dohode. Sme rodina malo problém s návrhom legislatívy, ktorý hovoril o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov.

Antigény zadarmo nebudú, štát by mal hradiť viac PCR testov

Antigénové testy na ochorenie COVID-19 nebudú zadarmo už vôbec, povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma. Šéf rezortu zdravotníctva avizoval, že v pondelok by mohli na rokovanie koaličnej rady predložiť finančnú analýzu o vykonávaní antigénových testov za "symbolickú cenu". Naznačil, že by mohlo ísť o sumu asi desať eur.

V prípade, že by jeho návrh prešiel, odobriť by ho mohli poslanci Národnej rady SR ešte 22. júla. Pri zhoršení epidemiologickej situácie by sa mohol od nezaočkovaných vyžadovať na viacerých miestach negatívny PCR test. V pláne je podľa jeho slov monitorovanie hraníc.

Testovanie na hraniciach aj na letisku

Na hraniciach a letiskách by mohli vzniknúť odberné miesta, uviedol minister zdravotníctva. Debatovať by o tom mali v najbližších dňoch. Bratislavské letisko by malo mať odberné miesto už v nasledujúcich dňoch. Robiť by sa tam mali kloktacie LAMP testy. Zvažujú ich zaviesť aj na hraniciach. Sú takmer 30- až 50-násobne citlivejšie ako antigénové a zachytenie vírusu je omnoho presnejšie. Sú však pomalšie, výsledky sú k dispozícii do hodiny až hodiny a pol.

Karanténu je možné ukončiť PCR testom

Všetci, ktorí od piatkového rána vstúpia na územie SR, sú povinní ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň. Deti do 12 rokov nebude potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Skončí sa im vtedy, keď ostatným členom.

Pri návrate zo zahraničia máte PCR test hradený

O PCR test sa žiada cez portál korona.gov.sk, resp. pri ceste zo zahraničia cez formulár eHranica.

"Nové pravidlá začnú platiť od piatku 9. júla 2021. Teraz aj po tomto dátume však platí, že osoba, ktorá sa vráti zo zahraničia a má povinnosť absolvovať PCR test ho má hradený. Aktuálne ak ho vykoná najskôr na 8. deň od začiatku karantény (príchodu) a od platnosti novej vyhlášky na 5. deň," uviedla Eliášová.

Pri prílete je potrebný PCR test či ste očkovaný, alebo nie

Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa treba preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí to aj pre zaočkované osoby. "Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí podľa ÚVZ SR zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2," uviedla Eliášová.

Kombináciou registrácie a testovania sa významne podľa epidemiológov znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu. "Pravidlá režimu pri leteckej doprave sa vzťahujú na cestujúcich využívajúcich tento druh dopravy. Nakoľko je z epidemického hľadiska rizikovejší ako napríklad cesta autom," dodala hovorkyňa rezortu.