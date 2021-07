Intenzívne kontroly, povinná karanténa i registrácia: Slovensko je v oranžovej fáze! Pozor na výnimky

BRATISLAVA - Od pondelka platia pri prechode cez hranice nové pravidlá a od piatka začne platiť prechodné obdobie. Čo to znamená? Kontroly sa sprísnia a výnimky majú počas prechodného obdobia čas rozhodnúť sa. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo novinku, no napriek tomu, sú v pravidlách nejasnosti.

Nová výhláška, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva, upozorňuje na karanténne povinnosti osôb pri vstupe na Slovensko. Vyhlášku zverejnil ÚVZ SR v piatok. Vyhláška nadobudne účinnosť 9. júla. Platia však aj výnimky, na ktoré netreba zabúdať.

Intenzívne kontroly

Od pondelka je Slovensko v druhej fáze podľa nového Alert systému, ktorý vláda schválila minulý týždeň. a riadi sa systémom Alert, čo znamená, že sú zavedené náhodné, avšak intenzívne, kontroly dodržiavania povinností osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky cez jej vnútorné a vonkajšie hranice, vrátane letísk. Kontroly sú naďalej vykonávané vo vytypovaných vlakoch a na vlakových staniciach. Výnimku z kontrol má nákladná doprava.





Príslušníci polície pri kontrolách preverujú splnenie povinnosti registrácie na webe eHranica, alebo preukázanie splnenia podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností. "Tam, kde je to možné, najmä na veľkých cestných priechodoch, bude vytvorený čo najväčší možný počet jazdných pruhov, pričom jeden jazdný pruh bude určený pre očkované osoby," uviedol rezort. Občania by si mali pred príchodom na miesta kontroly pripraviť všetky potrebné doklady a potvrdenia kvôli plynulosti premávky.

Registrovať sa musia všetci

Rezort zdravotníctva informoval o novinke. Do eHranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko. Možnosť vyplniť formulár teda umožňuje realizovať povinnú registráciu ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia, napríklad na dovolenku. "Zároveň sa tým vytvára priestor, aby si cestujúci, ktorí nedisponujú smartfónom či iným potrebným mobilným zariadením, urobili registráciu ešte v pohodlí domova pred vycestovaním a potvrdenie o registrácii si vytlačili ešte pred odchodom zo Slovenska, alebo aby im pri registrácii pomohli ich príbuzní," informoval rezort.

Pri príchode na Slovensko je totiž každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou (v elektronickej alebo papierovej verzii) preukázať na hraniciach pri návrate. Nezáleží pritom, či osoba vstupujúca na územie SR bola len na nákupe v prihraničnej obci, alebo či strávila v zahraničí dovolenku. Rovnako nezohráva žiadnu rolu ani to, či osoba bola zaočkovaná, má negatívny test alebo či prekonala ochorenie COVID-19.

Povinná karanténa

- všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa

- karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň

- deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti

- karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali, končí sa vtedy, keď ostatným členom

- pvinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie SR za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov

Karanténa NIE JE POVINNÁ pre:

- plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov

- osoby po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta

- osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu, prvá registrácia im platí do 9. augusta (teda počas prechodného obdobia)

- osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň

- osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, tieto osoby musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín

- nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní

- nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na eHranici

- pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Rezort zdravotníctva sme oslovili s otázkou, čo v prípade ľudí, ktorý sa nemôžu testovať metódou PCR. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Jedna registrácia postačí do 1. septembra

- osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou

- majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou

- občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu

Režim pre nezaočkovaných ľudí cestujúcich za prívou (platí do 1. septembra)

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky

- za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň

a) majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine alebo

b) majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR

- majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce

- majú negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní

ŠTUDENTI vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Vyhláška zdôrazňuje, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia. To znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Definícia zaočkovanej osoby

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

- najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny

- najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Prechodné obdobie

Do 9. augusta 2021 sa prechodne považujú za zaočkované aj tie osoby, ktoré sú po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti koronavírusu s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky).

Okrem digitálneho COVID preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Ak sa na Slovensko vrátite lietadlom

Vstup na územie SR leteckou dopravou

- vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska

- každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/

- pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby

Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom koronavírusu.

Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu. Uvedené podmienky sa vzťahujú na prílet na letisko na území Slovenska.