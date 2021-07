Neziskovka poriadne zvozila vládu: Sľubovali transparentnú politiku, pohoreli a najviac si to zlízol Doležal!

BRATISLAVA - Nová vláda so svojím príchodom sľubovala ešte na čele s expremiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) otvorené a transparentné vládnutie. To sa podľa niektorých kritikov nesplnilo tak úplne a jedným z nich je aj mimovládna nezisková organizácia INEKO, ktorý zostavila rebríček transparentnosti jednotlivých štátnych orgánov a obsadzovania ľudí v nich. Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) však podľa ich poradia totálne pohorel.

Je to totiž ministerstvo dopravy, ktoré má čo dočinenia vo vymenovávaní popredných osobností v subjektoch ako Slovenská pošta či Železnice Slovenskej republiky, ktoré podľa rebríčka INEKO skončili veľmi zle. INEKO má na to aj vysvetlenie. Doležal v tom pritom nie je sám a zlé hodnotenie nesie aj celá vláda.

Sľubovali transparentnosť, realita je však kruto iná

"Spomedzi 21 organizácií, ktoré sme hodnotili, väčšina nezískala ani polovicu z plného počtu bodov. Až na dve výnimky výbery prebehli bez verejného vypočutia najlepších kandidátov s možnosťou klásť otázky. Medzi bežné nedostatky patrí tiež utajovanie mien členov výberových komisií či dokumentov, ktoré predložili uchádzači ako aj krátke termíny na prihlasovanie kandidátov," tvrdí INEKO.

Pošta a železnice sa nevyznamenali

Príkladom zlej praxe sú podľa INEKO najmä výbery šéfov Železníc Slovenskej republiky (ZSSK) a Slovenskej pošty. To zrejme nie sú práve povzbudzujúce správy pre ministra dopravy Andreja Doležala, ktorého rezort organizoval výber lídrov do týchto spoločností. "V našom hodnotení dostali minimálny počet bodov. V oboch prípadoch sa neuskutočnilo výberové konanie a minister kandidátov menoval do funkcií priamo. Naproti tomu príkladom dobrej praxe sú výbery organizované bratislavským magistrátom, ktoré od nás dostali plný počet bodov za zverejňovanie dokumentov o kandidátoch, organizáciu verejného vypočutia a transparentnosť pri hodnotení kandidátov," kritizuje INEKO.

Podľa tabuľky dostala ZSSK 50 % a Slovenská pošta dokonca len 3,8 %!

Príkladom je hlavné mesto

Mesto Bratislava podľa INEKO naopak dodržuje pri výberových konaniach štandardizované zásady schválené mestským zastupiteľstvom, čo podľa nich vedie ku plošnému zavedeniu vysoko transparentných výberových konaní do najvyšších pozícií sebe podriadených organizácií a firiem. "Zavedenie podobných štandardov na štátnej úrovni by významne prispelo k výberu čo najlepších uchádzačov aj do vedenia štátnych firiem," pochválili hlavné mesto v INEKO.

Čo uchádzačom zobralo body

INEKO predstavilo aj kritéria, podľa ktorých hodnotili jednotlivé subjekty. "Za zásadný problém považujeme aj keď sa od uchádzačov nepýta súhlas so zverejnením dokumentov. V našom hodnotení bolo len šesť tendrov, ktoré súhlas pýtali, následne to viedlo k ich vyššiemu hodnoteniu aj v ostatných bodoch," popisujú.

Najnižšie sa umiestnili výbery predstaviteľov Slovenskej pošty a Železníc Slovenskej republiky. "V prípade pošty došlo ku dočasnému menovaniu generálneho riaditeľa ešte v júni minulého roka, no odvtedy ministerstvo nezorganizovalo výberové konanie, aby potvrdilo svoju snahu dosadzovať šéfov kľúčových podnikov transparentne. Železnice, rovnako ako Slovenská pošta, patria ministerstvu dopravy. Ani na túto pozíciu minister nevyhlásil oficiálne výberové konanie, namiesto toho akceptoval nomináciu správnej rady železníc a generálneho riaditeľa vymenoval v apríli 2020 bez transparentného procesu," opreli sa do Doležala v INEKO.

V tomto prípade sme dali priestor aj ministerstvu dopravy, aby sa k tomuto nelichotivému hodnoteniu vyjadrilo, no zatiaľ na naše otázky neodpovedalo.