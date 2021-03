Výberový rozhovor na generálneho riaditeľa PPA bude 19. apríla, oznámil Mičovský

Ján Mičovský

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Predloženie prihlášok do výberu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bude otvorené do 6. apríla. Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a uskutoční sa 19. apríla v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Oznámil to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).