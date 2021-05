Centrálne financovanie zdravotníctva prinesie viac problémov ako úžitku, hovorí analytik

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Centralizované určenie peňazí do konkrétnych segmentov zdravotníctva prinesie viac problémov ako úžitku. V reakcii na to, že štát chce od budúceho roka určovať zdravotným poisťovniam, koľko peňazí má ísť na nemocničnú či ambulantnú starostlivosť, to povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.