KORONAVÍRUS Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

BRATISLAVA - Pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila podmienky na podnikanie. Ak by sa mal opakovať rok 2020, až polovica podnikateľov by dokázala prežiť iba niekoľko mesiacov, najviac jeden rok. Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva, a tiež po čo najrýchlejšej implementácii balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Vyplýva to z výsledkov prieskumu na vzorke 137 podnikateľov, ktorý vo februári realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).