Dohra protestu proti obmedzeniam: Muž (32), ktorý hádzal kamene po policajtoch, dostal päť rokov!

Súd Čechovi na návrh prokurátora aj obhajoby mimoriadne znížil trest na najnižšiu možnú úroveň, akú umožňuje slovenský trestný zákonník. Pôvodne mu hrozilo väzenie na 12 až 25 rokov, prípadne doživotie. Trestného činu útoku na verejného činiteľa sa totiž dopustil počas núdzového stavu, keď páchateľom hrozí prísnejší postih. V čase spomínanej demonštrácie platil tiež zákaz zhromažďovania viac ako šiestich ľudí, a to kvôli koronavírusovej kríze.

Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj

"Chcel by som prejaviť ľútosť nad činom, ktorý som spáchal. Chcel by som sa ospravedlniť poškodenému, ktorému som písal aj list, v ktorom som sa ospravedlnil. Je mi to hrozne ľúto," povedal obžalovaný vo svojej záverečnej reči, pred ktorou sa k činu priznal. Policajti ho na demonštrácii zadržali a súd ho potom poslal do väzby.

Advokátka Čecha pred súdom uviedla, že jej klient už niekoľko rokov žije na Slovensku. Pracoval ako čašník, o zamestnanie ale po prepuknutí epidémie covidu-19 prišiel. Obhajkyňa tvrdila, že na demonštrácii sa muž nechal strhnúť davom a hodil niekoľkých kameňov smerom k policajnému vodnému delu.

Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj

Počas spomínanej demonštrácie vlani v októbri niekoľko stoviek futbalových fanúšikov a priaznivcov krajnej pravice demonštrovalo pred sídlom Úradu vlády. Policajti proti davu, ktorý na nich hádzal kamene, dlažobné kocky či fľaše, použili slzný plyn a vodné delo. Okrem už odsúdeného Čecha policajti na demonštrácii kvôli rovnakému trestnému činu zadržali aj jedného Slováka, v ktorého prípade ešte nebola podaná obžaloba.