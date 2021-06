Slovensko potrebuje väčšiu empatiu k detským obetiam zneužívania, tvrdí vyznamenaný psychológ

BRATISLAVA - Slovensko potrebuje väčšiu razanciu, chápavosť a empatiu k deťom, ktoré prehovoria o sexuálnom zneužívaní. Výchova spoločnosti je v tomto prípade behom na dlhé trate. Uviedol to riaditeľ občianskeho združenia Náruč Ivan Leitman, ktorý si v nedeľu (27. 6.) prevzal z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej štátne vyznamenanie - Pribinov kríž III. triedy.

Leitman hovorí, že mladšie deti sa nemôžu v prípade sexuálneho zneužívania obhajovať samé. Mnohé dievčatá v tínedžerskom veku idú "s kožou na trh", príbeh niekomu porozprávajú a on im neverí. "Potom sa stáva, že to dievča je zatrpknuté. Tým, že sa zverí so svojím problémom a nikto jej neverí a spochybňuje jej slová, tak jej druhotne znovu a znovu ubližuje," poznamenal.

OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze sa venuje pomoci deťom, ženám a rodinám, ohrozeným domácim násilím. Pomohli viac ako 700 deťom, ktoré by podľa Leitmana mali oveľa horší život. Ďalšie tisíce detí sanovali v rodinách, pomáhali matkám a ocom. V OZ Náruč sa snažia, aby deti boli v prirodzených alebo náhradných rodinách, približuje Leitman.

Vyznamenanie si Leitman cení. Váži si aj to, že si hlava štátu všimla ich prácu. "Vnímame už dlhšie, že prezidentka je k tejto téme veľmi empatická. Je to istá záruka do budúcnosti, že tejto téme sa u nás bude venovať pozornosť," povedal.

Leitman študoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pätnásť rokov potom pracoval v Diagnostickom centre v Lietavskej lúčke, určenom dievčatám vo veku od 14 do 18 rokov. Po odchode z diagnostického centra založil 13. novembra 1997 Občianske združenie. Vybudoval Detské centrum Náruč, ktoré poskytuje komplexnú pomoc týraným, zneužívaným či zanedbávaným deťom. Celý svoj život sa zasadzuje o zmeny v systéme sociálno-právnej ochrany detí, ale aj o zmenu nazerania na fenomén násilia. Usiluje sa tiež o to, aby spoločnosť nebola voči násiliu ľahostajná.

Prezidentka ocenila 24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.