Počasie hrá so Slovákmi ruskú ruletu: Krátka vlna horúčav, potom by mali udrieť veľmi nebezpečné búrky!

BRATISLAVA - Koniec júna sa neniesol práve v znamení príjemných teplých dní, aj keď svoje by o tom hlavne mohli hovoriť naši susedia na južnej Morave. Búrky s tornádom tam už ukázali, aké veľké škody dokážu napáchať. Horšie je však to, že po krátkej vlne horúčav, ktorá nás v najbližších dňoch čaká, by mali prísť podobne nebezpečné búrky aj k nám!

Tvrdí to portál iMeteo.sk. Naše územie má podľa neho čakať ďalšia vlna zlého počasia. Ako prvé sú na rade neznesiteľné horúčavy, ktoré však zakrátko vystriedajú búrky a nie len tak hocijaké. Pôjde o tie intenzívnejšie, ktoré môžu dokonca aj mapáchať viaceré škody.

Archívne ilustračné video

Vysoké teploty udrú už zajtra, no najmä na juhozápade

Meteorológovia zo SHMÚ zatiaľ ešte hrozbu búrok neevidujú vo svojich varovaniach, no na zajtra už obyvateľov varujú pred vysokými teplotami, hlavne však na juhozápade nášho územia.

Zdroj: SHMÚ

Prekonajú tridsiatku

Teploty majú podľa prvého zmieňovaného portálu u nás už čoskoro prekonať 30 stupňov Celzia a na niektorých miestach bude dokonca ešte viac ako 35 stupňov Celzia. Amplitúda vysokých teplôt sa odhaduje na stredu. Je to neuveriteľné, ale vtedy meteorológovia očakávajú až 38 stupňov! Už dnes by sa však mohla ukázať odvrátená strana horúčav, a to búrky. Konkrétne by to malo byť v oblasti východného Slovensko a Gemera.

To najbúrkovejšie však má prísť už zajtra. Počas popoludnia budú vznikať búrkové oblaky z tepla v oblasti severného a stredného Slovenska. Zatiaľ sa však ad Nemeckom a Alpami začne vytvárať ďalší obrovský búrkový systém. Ten bude postupovať v noci z utorka na stredu cez strednú Európu, a teda aj cez nás.

Zdroj: Getty Images

Ešte nie je známa a predpokladaná trasa týchto búrkových mračien, no jedno je istejšie - ak budú prechádzať cez naše územie, môžu napáchať viaceré škody.