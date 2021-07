Európu zasiahli silné búrky: V Česku mali hasiči stovky výjazdov, v Nemecku je situácia vážna

"Oproti včerajšiemu večeru sme dnes, za rovnaké časové obdobie od 17.00 do 20.00 h, vykonali výjazdy už ku dvojnásobku udalostí. Silné búrky nás zamestnávajú najviac v Moravskosliezskom kraji. Nasledujú kraje Juhočeský, Stredočeský, Zlínsky a Vysočina," informoval Hasičský záchranný zbor ČR na Twitteri.

Osobitný pás búrkových mrakov v stredu najprv prešiel nad Moravskosliezskym krajom. Hasiči tam zasahovali pre polámané stromy a čerpali vodu z pivníc. Evidujú približne 140 incidentov. Škody páchal vietor aj v Zlínskom kraji, kde hasiči evidujú približne 20 výjazdov. Najhoršie dopadla strecha ubytovne vo Valašskom Meziříčí, ktorú strhol silný vietor. Padajúca strecha poškodila aj štít domu, ktorý hasiči čiastočne strhli, uviedla na Facebooku hovorkyňa krajského hasičského zboru Lucia Javoříková.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v aktualizovanej výstrahe varuje pred úhrnom zrážok prívalových dažďov do 50 milimetrov, väčšími krúpami a nárazmi vetra s rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Varovanie platí do štvrtka 02.00 h v Juhomoravskom, Olomouckom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji. Zrážky do 30 milimetrov meteorológovia očakávajú aj v stredných Čechách, pri opakovaných búrkach môžu však úhrny dosiahnuť až 50 milimetrov.

V Plzenskom kraji hrozí, že sa voda v riekach vyleje z koryta do okolitej krajiny a aj na cestné komunikácie. Podľa ČHMÚ môže dôjsť k zvýšenému odtoku vody a zníženiu stability stromov v podmáčanej pôde. Zvýšenie hladín riek a potenciálne povodne hrozia aj v Karlovarskom, Ústeckom, Libereckom a Stredočeskom kraji. Podľa televízie ČT24 zasiahli silné búrky západnú časť Česka aj v noci na stredu. Hasičský záchranný zbor ČR vtedy zaznamenal 627 výjazdov.

V Nemecku vyhlásili pre prudké dažde núdzový stav

Vo viacerých regiónoch Nemecka vyhlásili pre prudké dažde a záplavy núdzový stav. Mimoriadne zasiahnutá je spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko - v meste Altena prišiel v stredu o život hasič, ktorý sa podľa polície utopil pri záchranárskych prácach. Informovala o tom agentúra DPA.

Minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul označil situáciu v niektorých oblastiach za "mimoriadne vážnu". Ako priblížil, zhruba 3900 členov zásahových jednotiek vykonalo dovedna takmer 2100 výjazdov. V tamojšej metropole Düsseldorf museli pre hroziace záplavy opustiť svoje domovy obyvatelia mestskej časti Grafenberg. Neďaleko Düsseldorfu utrpela ťažké zranenia jedna žena, na ktorú spadol strom.

V meste Hagen, ležiacom v oblasti Porúria, evakuovali pre valiacu sa vodu domov pre seniorov, v ktorom žije 76 ľudí. Ako povedal hovorca mesta, zariadenie je "silno zasiahnuté a neobývateľné". Predstavitelia mesta vyzvali rodičov škôlkarov, aby ich deti zostali doma. Hasiči tam zasahovali najmenej na 200 miestach, pričom museli vyslobodzovať ľudí, ktorí pre vysokú vodu uviazli v autách. V dôsledku dažďov došlo k zosuvom pôdy, zaplaveniu ulíc a pivníc i k prerušeniu železničnej dopravy. Výška hladiny mnohých riek v najľudnatejšej spolkovej krajine Nemecka prekročila nebezpečnú hranicu.

Tlaková níž Bernd prinesie podľa údajov Nemeckej meteorologickej služby (DWD) prudké dažde i v nasledujúcich dňoch, pričom sa zo západu krajiny presunú smerom na juh a juhovýchod.