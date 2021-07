Zajtra naše územie potrápia horúčavy a búrky: Teploty sa vyšplhajú až na 37 stupňov Celzia

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Počas stredy by mali veľkú časť územia zasiahnuť búrky. Na juhu a juhovýchode krajiny by sa mohli horúčavy vyšplhať až na 37 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).