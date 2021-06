KORONAVÍRUS Odborníci krotia vášne o delta variante: Prinášajú šesť upokojujúcich bodov na základe dát z Británie!

Delta nie je žiadna novinka

Už v úvode statusu hovoria, že delta variant rozhodne nie je nič nové spred zopár dní. "Nejde o žiadnu novinku "zo včera". Vo Veľkej Británii ju sekvenujú od Veľkej Noci začiatkom apríla, kedy mala zastúpenie 1%. Následne stúpla 3. mája na 28%, v polovici mája cez 50% a od 1. júna je nad 95%. Takže už máme celkom slušné dáta z Veľkej Británie," pripomínajú odborníci, ktorí prechádzajú na šesť upokojujúcich bodov.

Upokojíme sa prvýkrát:

Británia má podľa Dát bez pátosu po 75 dňoch priemer 9 úmrtí denne. "Slovensko má dnes a alfou denný priemer "na+s" 11. Ale Slovensko je 12-13 krát menšia krajina," pripomínajú odborníci, ktorí píšu aj o počtoch infikovaných deltou. "Minimum v denných prípadoch mala Británia 5. mája s počtom 2020. Následne rástla medzitýždenne o 10%, o 30%, o 60% na začiatku júna, ale odvtedy tempo rastu kleslo opätovne na 30%. Británia sa dostala za mesiac na dvojnásobok z 2000 na 4000 prípadov denne a následne zo 4000 (4. júna) na včerajších 9500 za 17 dní. Taký vie byť rast. Za 7 týždňov na 5 násobok," konštatujú experti.

Upokojíme sa druhýkrát:

Podľa dátových analýz sme na polovičných, prípadne ešte nižších číslach ako Británia so svojím minimom a klesáme (mínus 49% za posledný týždeň). "A hlavne nemáme delty 25% ako Británia 3. mája. Asi už nejakú deltu máme, ale nie desiatky prípadov. Dnes má Británia denný príchod do nemocníc 225 pacientov. To nie je zo včerajších 9500, je potrebné pozrieť 5 dní dozadu. Normálne by to možno bolo 7, ale delta je agresívnejšia s rýchlejších priebehom. To bolo 7500 nových prípadov a do nemocníc sa dostávajú 3% infikovaných. Pri príchode delty začiatkom mája to bol dvojnásobok - takmer 6%," dodávajú.

Upokojíme sa tretíkrát:

Delta posiela do nemocníc v odborníkov dostatočne zaočkovanej Británii dnes 3% infikovaných. "Keď mala Británia 7500 nových prípadov denne na začiatku októbra pri štarte II. vlny tak to bolo 9% a rovnako pri klesaní II. vlny začiatkom marca to bolo 9%. Teraz sú to 3%, čo je 3-krát menej ako pri alfe, ktorú máme doma my. Británia mala špičku v nemocniciach 40 tisíc, dnes má 1315. Ekvivalent Slovenska pri 1000 prípadoch by bol 30 nových pacientov denne. To sme mali v máji. V I. týždeň júna to bolo 25 denne a v II. týždeň júna to bolo 20. Dnes máme stabilných 15 denne. A od mája žijeme slobodne, otvorili sme skoro všetko, Slovensko prevažne žlto-zelené (ach tá Myjava a Kys. N. Mesto sa pridajú od júla) a NIKOMU ani nenapadne pri 15-30 nových pacientoch denne nič zatvárať," píše sa v statuse.

Dnes má Británia 9 úmrtí denne. Je to priemerne asi týždeň po príchode pacientov do nemocnice. Je to asi 5%-6% z pacientov spred 12 dní. "Veľmi pomaličky to klesá z 8% na konci apríla. Keď mala Británia 7500 nových prípadov denne a 650 pacientov denne na príjme na začiatku októbra pri štarte II. vlny tak boli úmrtia 25% a rovnako pri klesaní II. vlny začiatkom marca boli stále úmrtia dvojciferných 10%. Teraz je to 5%, čo je 2 až 5-krát menej ako pri alfe, ktorú máme doma my. A hlavne sa to násobí: 3x menej hospitalizovaných a z toho 2-5x menej úmrtí. Vyšlo Vám, že pri delte zomiera v Británii 6 až 15 krát menej pacientov ako pri alfe? Dobre, dajme priemer 10-krát menej úmrtí z počtu infikovaných ako v II. vlne. To už znie dobre. Británia mala špičku v úmrtiach 1200 denne, dnes má 10," uvažujú odborníci.

Upokojíme sa štvrtýkrát:

Delta posiela do márnic v zaočkovanej Británii dnes 0,2% infikovaných. Keď mala Británia 7500 nových prípadov denne na začiatku októbra pri štarte II. vlny tak to bolo viac ako 1,5% a rovnako pri klesaní II. vlny začiatkom marca to bolo viac ako 0,5%. Teraz je to %, čo je 3-krát menej ako pri alfe, ktorú máme doma my, tvrdi analytici z Dát bez pátosu.

Ekvivalent Slovenska pri 1000 prípadoch denne by podľa nich teda bol 2 úmrtia denne. "Ale je jasné, že stav zdravia našich občanov, úroveň zdravotníctva (technická, materiálna, nie personálna) by to asi zhoršili a tak dajme krát 2-3. Sme na 4-6 úmrtiach denne. Dnes máme priemerne v definícii "na+s" 11, asi klesneme na jednociferné číslo. A nikto ani brvou nepohne, Slovensko sa zelená a uvoľňuje. To je dôležité si uvedomiť ako benchmark," upokojujú verejnosť.

Upokojíme sa piatykrát:

Slovensko bude mať pri príchode variantu delta asi 30% ľudí zaočkovaných ľudí plne dvoma dávkami, a nie "iba" 20%, ako mala pri príchode tohto variantu Británia. "To by malo vďaka vyššej zaočkovanosti, ale aj vďaka vyššej premorenosti: spomaliť rast počtu prípadov, znížiť mieru hospitalizovanosti infikovaných, znížiť mieru úmrtnosti hospitalizovaných," sľubujú si experti na čísla.

Upokojíme sa šiestykrát:

Slovensko nezačne na Britských 2000 a ani na ekvivalente 200, ale asi na 20 prípadoch denne na priemer 200 sa dostane za 2-4 týždne. "To bude August. Zaočkovanosť druhou dávkou sa bude pomaly šplhať ku 40% a budeme naťahovať čas," odhadli.

"Začneme na nízkych číslach, aj keď DELTA získa rýchlo prevahu. Ak by sme sa aj dostali na 1000 prípadov denne, čo bude trvať 4-10 týždňov, tak do nemocníc pôjde približne toľko pacientov ako v máji a júni= 20 - 30 denne a zomierať bude do 10 pacientov denne, čo sú dnešné čísla úmrtí. Za posledných 55 dní od konca apríla zomrelo 1000 ľudí. Rovnako nechránených, rovnako nezaočkovaných, ďaleko viac ohrozených ako bude naša populácia v auguste," uzavreli.

