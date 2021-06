Obvinenie voči starostovi bratislavského Nového Mesta Kusému zrušili

"Rozhodnutím vyhovel nášmu návrhu na zrušenie vzneseného obvinenia, ktoré sa týkalo troch skutkov a bolo právne kvalifikované ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa v prísnejšej sadzbe, a vzťahovalo sa to na vznik spôsobenej škody," uviedla Mišíková.

Rozhodnutie generálnej prokuratúry považuje v celom rozsahu za zákonné, spravodlivé a dôkladne odôvodnené. Poukázala na to, že generálna prokuratúra sa stotožnila s argumentáciou obhajoby. "Dali nám za pravdu, že neexistuje žiadny dôkaz zneužitia právomoci verejného činiteľa, súvisiaceho so stavebným konaním, a že nie je ani dôkaz o tom, že by došlo k nejakej škode konaním verejného činiteľa," upozornila Mišíková.

Rudolf Kusý upozornil na to, že generálny prokurátor rozhodol nielen o zrušení obvinenia, ale aj o tom, že voči jeho osobe bolo postupované nezákonne. Začaté trestné stíhanie vníma ako komplot a reakciu na to, že si dovolil zamietnuť niekoľko developerských projektov. "Mám za to, že polícia a prokuratúra boli zneužité v prospech developerov. Máme skupiny, ktoré majú svoju moc a chceli zastrašiť mňa, ale aj iných šéfov samospráv," poznamenal.

V rozhodnutí generálneho prokurátora vidí preto i odkaz starostom a primátorom, že ak budú chrániť verejný záujem, nemusia sa obávať trestného stíhania. "Toto vlastne skonštatoval aj vo svojom rozhodnutí, že tým, že som chránil verejný záujem, som sa nedopustil trestného činu," povedal.

Bratislavská krajská kriminálna polícia zadržala starostu 1. októbra. Následne ho vyšetrovateľ obvinil z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tých sa mal dopustiť v prípade troch developerských projektov, keď nevydal územné rozhodnutia. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Okresný súd nevyhovel návrhu prokurátora a obvineného do väzby nezobral. Dozorujúci prokurátor, ktorý navrhoval pre Kusého kolúznu a preventívnu väzbu, sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal, krajský súd však potvrdil verdikt prvostupňového súdu. Kusého obhajkyňa bola presvedčená, že zadržanie bolo neodôvodnené.