Strana Za ľudí chce znížiť dane a odvody pre firmy a zvýšiť superodpočet

BRATISLAVA - Koaličná strana Za ľudí chce presadiť zníženie dane z príjmu právnických osôb na 19 %, zníženie sadzby sociálneho poistenia pre zamestnávateľov o jedno percento a zvýšenie superodpočtu pre investície do rozvoja digitalizácie a automatizácie (Industry 4.0) a pre výskum a vývoj. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka strany Veronika Remišová a ekonomický expert strany Tomáš Meravý.

„Navrhujeme, aby sa znížila daň z príjmov právnických osôb na 19 %, a aby sa zaviedla jednotná sadzba. Navrhujeme, aby sa zaviedlo zvýhodnené odpisovanie pre investície do takzvanej Industry 4.0, a aby sa zvýšil superodpočet pre výskum a vývoj. Ďalej navrhujeme, aby bola znížená sadzba sociálneho poistenia pre zamestnávateľov o jedno percento,“ povedal Meravý.

Navrhované zmeny podľa Meravého nevyzerajú na prvý pohľad prevratne, no je presvedčený, že možné je ich presadiť do daňovo-odvodovej reformy, ktorú pripravuje ministerstvo financií. „Považujem to za reálne,“ tvrdil Meravý, ktorý je okrem iného aj poradcom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Strana Za ľudí podľa Meravého pri týchto návrhoch vychádzala z aktuálnych možností slovenského štátneho rozpočtu.

Spolu by v prípade schválenia mali zmeny znížiť výber daní a odvodov o 710 miliónov eur ročne. Z toho superodpočet pre Industry 4.0 výskum a vývoj o 100 miliónov eur, zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb o 240 miliónov eur a zníženie sadzby sociálneho poistenia pre podniky o 370 miliónov eur. Podľa Meravého by sa mohli tieto výpadky vykryť napríklad zrušením výnimiek v zákone o dani z príjmu, alebo v spotrebných daniach vo výške približne 200 miliónov eur, či zvýšením spotrebných daní na cigarety a alkohol.

"Ako jednu z možností pre financovanie sme ochotní uvažovať napríklad aj o vyššom zdaňovaní dividend a kapitálových ziskov, a takisto si myslíme, že je možné uvažovať aj o zmrazení nárastu osobných výdavkov vo verejnej správe,“ spresnil Meravý. Zvyšných 130 miliónov eur je podľa Meravého možné hľadať vo zvýšení majetkových daní, napríklad na automobily a nehnuteľnosti.