Smrteľný útok medveďa vyvolal obrovskú diskusiu! Ďalšie FOTO šelmy priamo v kuchyni v Tatrách

BANSKÔ - V doline Banskô v Liptovskej Lúžnej našla polícia v pondelok (14. 6.) telo 57-ročného muža, ktorý zahynul po útoku medveďa. Potvrdila to aj pitva. V novodobej histórii Slovenska ide o prvý smrteľný stret medveďa s človekom. Prečo sa medvede častejšie približujú k ľudským obydliam a čo by mohlo stáť za takýmto útokom?

Smrť muža, ktorého usmrtil medveď, je síce ojedinelý prípad na Slovensku, no aj tak ide o veľkú tragédiu. Okamžite sa tak vynorili otázky, či by tieto šelmy nemali poľovníci zredukovať. V pslednej dobe prichádza totiž často k tomu, že medvede sa vyskytujú bližšie k ľudským obydliam či na miestach, kde by sme ich nečakali. Prečo je to tak?

Ešte v máji ministerstvo životného prostredia zverejnilo video, v ktorom ozrejmuje, prečo sa šelma, ktorá žije v lesoch, priblíži k ľudským obydliam a stráca plachosť.

"Keď začiatkom mája museli vo Vysokých Tatrách štátni ochranári eutanazovať medvedicu a jedno z jej štyroch mláďat, vynorilo sa niekoľko otázok, na ktoré verejnosť nepoznala odpovede: prečo medvedica stratila plachosť a prečo k tomu muselo dôjsť? Prečo bola odkázaná na vyberanie kontajnerov pri ľudských obydliach a kto nesie zodpovednosť za synantropnosť takýchto jedincov? A napokon – aký osud čaká tri preživšie jeden a pol ročné medvieďatá?" napísalo ministerstvo. Odpovede nájdete vo videu.

Medveď v lese je najmenšie riziko

Podľa iniciatívy My sme les však v lese môžete stretnúť oveľa väčšie hrozby, akou je medveď. "To, že došlo k smrti človeka, je samozrejme tragédia. Ale určite to nie je dôvod na začatie diskusie o poľovníckom menežmente medveďov či redukcii ich počtu. Treba si uvedomiť, že ide o prvý zdokumentovaný prípad usmrtenia človeka medveďom na Slovensku za minimálne 100 rokov. V skutočnosti existuje v lese oveľa vyššie riziko. Napríklad, že zomriete po uštipnutí sršňom, páde z horského bicykla, alebo že vás zastrelí poľovník. Presne tak: za posledné 4 roky prišlo rukou poľovníka o život u nás až 8 ľudí. Tých poľovníkov, ktorých je na Slovensku minimálne 60 000 a ktorí by teraz chceli regulovať "premnožené medvede", ktorých je podľa aktuálnych odhadov menej ako 1 500," píšu na sociálnej sieti.

Podĺa nich treba posilniť činnosť zásahového tímu Štátnej ochrany prírody "Medveď", aby vedel v prípade výskytu problémových medveďov pohotovo reagovať. "Pomohla by tiež zmena poľnohospodárskeho režimu v podhorí – obrovské lány kukurice a repky sú magnety, ktoré priťahujú medvede do kultúrnej krajiny a zvyšujú tak riziko stretu. V neposlednom rade je potrebné zvýšiť prevenciu a osvetu, ako sa stretnutiam s medveďom vyhnúť a v prípade stretnutia sa správať," dodáva My sme les.

Medveď priamo v kuchyni

O tom, že medvede sú čoraz trúfalejšie, svedčí aj ďalšia fotografia, ktorá sa objavila na sociálnej sieti. Do kuchyne jedného z hotelov v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v utorok večer dostal medveď. Prevádzka v tom čase ešte fungovala. Pre sme.sk to potvrdil aj náčelník mestskej polície.

Podľa jeho slov sa medveď dostal do kuchyne cez dvere na fotobunku okolo ôsmej večer. Personálu ani zákazníkom sa nič nestalo. Podľa náčelníka išlo o mladého medveďa. Dodal však, že takéto prípady sú v Tatrách pomerne časté.