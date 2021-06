Remišová o nebezpečnom objave počas cyklistiky: FOTO Takto si Slováci vyrábajú problém s medveďmi!

VIDEO Prečo medvede strácajú svoju plachosť?

"Na bicykel chodím väčšinou skoro ráno, kým všetci ešte spia. Deti aj turisti. Keď idete potichu, stretnete všeličo. Jeleňa, srnky a minule si po cestičke vykračoval aj medveď. Bol to jeho revír, horská dolina, bola som dostatočne ďaleko, vôbec sa nezdalo, že by som ho vyrušila, tak som sa len potichu otočila (dolu to vždy ide mimoriadne rýchlo, hlavne keď stretnete po ceste takú nečakanú návštevu). Tento medveď bol v pohode, nestaral sa do mňa, išiel si po svojich, mal svoju lokalitu hlboko v doline," napísala Remišová na úvod svojho statusu a dodala, že horšie to je s jeho kolegom, ktorý sa aklimatizoval na odpadkové koše.

Zdroj: FB/Veronika Remišová

"V chatovej oblasti pridali plastové koše na triedenie odpadu bez bezpečnostného uzáveru. Netrvalo ani týždeň, medveď prišiel, kôš otvoril, odpad vytriedil, čo sa dalo zožrať, zožral, zvyšok vylízal, plastové odpadky porozhadzoval po celej lúke. S deťmi sme si spravili brigádu, odpadky pozbierali, ale medveď už vedel. Odvtedy tam chodí večerať pravidelne," pokračovala v opise nepríjemných skúseností predsedníčka Za ľudí s tým, že prírodu má človek rešpektovať a chrániť, ale život človeka musí byť prioritou.

Zdroj: FB/Veronika Remišová

Podľa súčasnej legislatívy kontajnery na plastový odpad, v ktorom sa nachádzajú aj rôzne obaly od potravín, nemusia byť zabezpečené. Remišová tvrdí, že potrebujeme "intenzívnejšiu podporu štátu pre zabezpečenie kontajnerov, ale takisto zmeniť vyhlášku k zákonu o odpadoch". O probléme sa chce rozprávať aj s ministrom životného prostredia.