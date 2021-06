Súd zrušil rozhodnutie o NEVINE Kočnera a Zsuzsovej: Prvé REAKCIE! Je to zásadný krok k spravodlivej koncovke

Najvyšší súd rozhodoval o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prípad sa vracia na ŠTS a k pôvodnému senátu, ktorý vtedy oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. Szabóa uznal za vinného, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody.

ONLINE Najvyšší súd rozhodol v prípade vraždy Kuciaka! Obžalovaný Kočner a Szabó si vypočuli verdikt

Trápenie rodičov nekončí...

Trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa po dnešnom rozhodnutí Najvyššieho súdu nekončí, ale sú zase o krok bližšie k spravodlivosti. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii. "Predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok pre Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú bol dnes zrušený a prípad sa vracia na Špecializovaný trestný súd. Ján Kuciak poukázal na cynizmus mocných a aj so svojou priateľkou Martinou Kušnírovou na to doplatili životmi," uviedla v stanovisku prezidentka.

VIDEO Najvyšší súd zrušil rozhodnutie o nevine Kočnera a Zsuzsovej

"Aj od vyšetrenia ich vraždy a potrestania všetkých jej vinníkov sa preto dnes odvíja dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie. Najvyšší súd pre obnovenie dôvery v justíciu dnes urobil veľmi dôležitý krok," dodala.

Zásadný krok k spravodlivej koncovke

Hnutie OĽaNO verí, že dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu znamená zásadný krok k spravodlivej trestnoprávnej koncovke prípadu, ktorý šokoval nielen Slovensko, ale aj celý civilizovaný svet. "Statočného novinára a jeho snúbenicu zniesla zo sveta špina gangsterského systému, proti ktorému dlhé roky bojovalo aj hnutie OĽaNO. Aj v tento dôležitý deň sme myšlienkami pri pozostalých Jána a Martiny a dúfame v skoré potrestanie všetkých vinníkov tejto veľkej tragédie," vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Významný moment pre spravodlivosť

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje utorkové rozhodnutie senátu NS SR v prípade zavraždeného novinára za významný moment pre spravodlivosť a právny štát, zareagoval Žilinka prostredníctvom hovorcu GP SR Dalibora Skladana na rozhodnutie NS SR.

"Berieme na vedomie utorkové rozhodnutie NS SR, počkáme si na jeho písomné odôvodnenie a senát učiní Trestným poriadkom predpísané kroky," uviedol predseda ŠTS Ján Hrubala. Osobne nepozná zatiaľ zdôvodnenie. Utorkové verejné zasadnutie celé nesledoval a podľa vlastných slov si raz za čas zapol on-line prenos. "Pre nás toto nie sú relevantné informácie. Dôležité je to, čo bude napísané v odôvodnení," zdôraznil Hrubala.

Rozhodnutie prináša nádej

"Dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý prípad vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vrátil Špecializovanému trestnému súdu, prináša nádej, že pravdepodobní objednávatelia vraždy neuniknú pred spravodlivosťou," reagoval na rozsudok predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský s tým, že obžaloba priniesla veľké množstvo dôkazov a je na rozhodnutí sudcov, aby ich vyhodnotili. "Toto rozhodnutie je o to dôležitejšie, že v súčasnosti sledujeme snahu zvrátiť nastolenie spravodlivosti cez spochybňovanie práce polície, prokuratúry, či súdnictva a dnešok tak pomôže k navráteniu dôvery občanov v spravodlivosť a právny štát," zdôraznil Kristián Čekovský.

"Aj dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu ukazuje, aké potrebné sú slobodné a nezávislé médiá. V tom vidíme aj odkaz Jána Kuciaka, ktorý sa stal symbolom slobodnej a nezávislej žurnalistiky. Pripomíname, že Ministerstvo kultúry pripravuje nový mediálny zákon, v ktorom bude ochrana novinárov a ich zdrojov zapracovaná omnoho silnejšie ako doteraz. Slovensko potrebuje nádej, potrebuje spravodlivosť a potrebuje návrat právneho štátu. Podporujeme preto všetky aktivity, ktoré povedú k potrestaniu objednávateľov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," uzavrel Kristián Čekovský.

Hlas-SD berie rozhodnutie na vedomie

"Jediným spôsobom, akým je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť, je rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci," reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Strana berie na vedomie, že Najvyšší súd vyslovil iný právny názor ako Špeciálny súd. "Budeme pozorne sledovať vývoj tohto prípadu až do jeho úplného záveru. Je nevyhnutné, aby v tejto spoločensky mimoriadne citlivej kauze neostali po definitívnom verdikte súdu žiadne pochybnosti," dodal.

Po spravodlivosti musíme volať až do konca

Podľa Juraja Šeligu bude musieť ŠTS svoje rozhodnutie lepšie a zrozumiteľnejšie zdôvodniť. "Napraviť nedostatky, ktoré mu Najvyšší súd vytkol, a odstrániť pochybnosti, ktoré rozhodnutie súdu vyvolalo. Po spravodlivosti pre Jána a Martinu musíme volať až do konca!" napísal na sociálnej sieti.

Spravodlivosť dostala šancu na reparát

Rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice je podľa šéfky PS Ireny Bihariovej veľmi povzbudivé. "Spravodlivosť dostala šancu na reparát. V tomto mimoriadne medializovanom prípade však platí, že ak by táto vražda zostala nepotrestaná, na Slovensku by to zanechalo veľkú ranu," uviedla.

"Takmer každý si pamätá, kde bol a čo robil, keď sa dozvedel o tomto ohavnom čine. Nevyriešenie tohto prípadu by znamenalo totálnu stratu dôvery, že sa človek môže domôcť spravodlivosti. Pretože ak by sa nenašli a nepotrestali vinníci ani v tomto prípade, akú máme istotu, že by sa to podarilo v iných prípadoch?" pýta sa. Pevne verí, že spravodlivosti bude napokon učinené zadosť a že sa takýto ohavný čin už na Slovensku nikdy nezopakuje.

Rozhodnutie víta aj mimoparlamentná strana SPOLU. "Pre rodiny nevinných obetí, ale aj pre celú krajinu a našu spoločnú dôveru v justíciu a právny štát je nesmierne dôležité, aby v tejto kauze bola vyvodená spravodlivosť nielen voči vykonávateľom, ale hlavne objednávateľom vraždy,“ vyhlásil predseda strany SPOLU Juraj Hipš.

Pozerajú na nás všetci

Vďaka dnešnému rozhodnutiu NS SR nám podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka zostáva nádej, že bude vyvodená spravodlivosť nielen voči vykonávateľom, ale aj voči objednávateľom vraždy. "Je to veľmi dôležité pre rodiny obetí, ale aj pre každého z nás, pretože potrebujeme opäť cítiť dôveru v našu justíciu. Tento súdny proces podrobne nesledujeme len my doma, oči dnes mala na nás uprené celá Európska únia," uviedol Bilčík. "Prípad vrážd Jána a Martiny musí byť dôsledne doriešený. Na jeseň príde na Slovensko misia Stálej monitorovacej skupiny DRFMG, ktorej som členom," dodal.

Veríme, že objednávatelia budú odsúdení

K zrušeniu pôvodného rozsudku sa vyjadrilo aj Za slušné Slovensko. "Vďaka tomuto rozsudku a napriek tomu, že bude tento proces trvať ešte ďalšie mesiace, veríme, že objednávatelia vraždy budú nakoniec jednoznačne usvedčení a odsúdení. Myslíme, dnes ešte silnejšie, na rodiny Jána a Martiny," dodali.

Dôležité bude, aby verejnosť finálnemu rozsudku uverila

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nechcela komentovať utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ten rozhodol, že vec vráti na prejednanie Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS). Ministerka podčiarkla, že finálny rozsudok bude musieť byť odôvodnený tak, aby mu aj verejnosť rozumela a uverila mu.

"Je dôležité, aby na konci dňa sme všetci uverili, aj odborná a celá verejnosť, že je to rozhodnutie spravodlivé a že rozumieme, prečo tak súd rozhodol. To je podľa mňa kľúčové," povedala ministerka. Pôvodný rozsudok ŠTS hodnotiť nechcela. Poukázala na to, že ako ministerka spravodlivosti bude mať aj po finálnom rozhodnutí súdu ešte možnosť zvážiť mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je dovolanie. "Určite sa musím vyhnúť a zdržať akýchkoľvek komentárov," dodala.

Kuciakovci a Kušnírová vnímajú rozhodnutie ako víťazstvo spravodlivosti

Rodiny zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vnímajú utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR ako víťazstvo spravodlivosti na Slovensku. S rozhodnutím sú spokojní. Veria, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodne vo veci spravodlivo.

"Nakoniec som rada, že spravodlivosť zvíťazila. Je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen pre naše dve deti, ale aj pre budúce generácie i pre novinárov, aby sa nebáli písať," skonštatovala matka zavraždenej Zlatica Kušnírová. Zároveň uviedla, že je odhodlaná bojovať ďalej a verí, že ŠTS "rozhodne lepšie".

Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, vníma rozhodnutie NS SR ako zadosťučinenie. "Konečne spravodlivosť zvíťazila. Verím, že to zdarne dokončíme pred ŠTS," skonštatoval. Dúfa, že budúce rozhodnutie špecializovaného súdu bude spravodlivejšie. "Ja by som to už nezvládol, keby sa to malo všetko začať od začiatku," povedal.

Kontrolné mechanizmy fungujú

"Vždy rešpektujem rozhodnutia súdov. Myslím si, že je to veľmi dôležité a hlavne v tejto dobe, keď sa mnohí snažia nejakým spôsobom poukázať na to, že tu máme vojnu v bezpečnostných zložkách alebo že systém nefunguje," skonštatoval Mikulec. Trvá na tom, že kontrolný mechanizmus v týchto zložkách funguje a dokazuje to podľa neho aj rozsudok NS SR.

Prokurátor je spokojný

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek je spokojný, že odvolanie na Najvyššom súde (NS) SR dopadlo v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice úspešne. "Odvolací súd uznal naše argumenty v odvolávacom konaní, ale bude potrebné si počkať na písomné vyjadrenie rozsudku, keďže NS avizoval, že sa vyjadrí k tomu, čo bude v danej veci potrebné vykonať," povedal Šúrek. Pripomenul, že po vrátení rozsudku na ŠTS budú vo veci vraždy vykonávané ďalšie dôkazy a až potom bude možné prísť k objektívnym záverom.

Rozhodnutia súdov by sme nemali napádať

Rozhodnutia súdov by sme nemali napádať, ale rešpektovať ich nezávislosť. Treba si počkať na rozhodovanie prvostupňového súdu. V reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu, to pripomenul predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Kollár dodal, že politikom neprináleží rozhodnutia komentovať, treba ich len rešpektovať. Myslí si, že proces sa natiahne ešte na ďalší rok a bude to spoločnosť traumatizovať. "Myslím si, že aj rodina pozostalých by už bola rada, keby to mala definitívne za sebou a vedel by sa absolútny verdikt," reagoval Kollár v parlamente pred novinármi.

Kollár sa podľa svojich slov prikláňa k názoru ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá rešpektovala rozhodnutie prvostupňového súdu. Šéf parlamentu hovorí, že nesmieme napádať rozhodnutia súdov a nemôžeme ako spoločnosť rozhodovať, kto je vinný či nevinný. Nedôveru voči senátu ŠTS považuje za veľkú chybu. Takisto vyhlásil, že nemôžeme napádať akéhokoľvek sudcu, ktorý sa rozhodne podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Kollár očakáva, že na konci opakovaného procesu sa prípad znova dostane na najvyšší súd.

Splnomocnenci poškodených rešpektujú

Splnomocnenci rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rešpektujú utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, aby v kauze opäť rozhodoval rovnaký senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Zhodli sa na tom po rozhodnutí NS SR vrátiť rozhodovanie o vine Mariana K. a Aleny Zs. prvostupňovému súdu.

„Vznikla úplne nová procesná situácia. Treba vychádzať z toho, že odvolací súd viac-menej dal za pravdu dôvodom, ktoré dal prokurátor alebo my do odvolania. Odvolací súd načrtol veľmi dôležité momenty. My to rešpektujeme a veríme, že bude spravodlivo rozhodnuté,“ uviedol splnomocnenec rodičov Kuciaka Roman Kvasnica. Peter Kubina, splnomocnenec Zlatice Kušnírovej, poznamenal, že senát ŠTS dostal týmto druhú šancu, aby dokázal, že je nestranný a objektívny.

Baránik víta rozhodnutie NS

"Dúfal som, že najvyšší súd takto rozhodne. Takže som rád, že k tomu došlo," povedal Baránik. Dokazovanie v kauze teda bude pokračovať, keďže podriadený súd, v tomto prípade ŠTS, je podľa Baránika povinný sa riadiť rozhodnutím NS.

Nechcel povedať, či podľa neho Marian K. a Alena Zs. naozaj stáli za vraždou. "Nemá sa hovoriť, dokiaľ nie je finálne rozhodnutie, kto je zodpovedný za takýto závažný trestný čin. Ale tak z toho plynie, z rozhodnutia NS, že si asi NS myslí, že je k tomu treba smerovať," povedal. Podčiarkol, že sa treba zaoberať novými dôkazmi predkladanými právnymi zástupcami poškodených, ale aj tými, ktoré už boli predložené skôr, no ŠTS sa nimi nezaoberal.