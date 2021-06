Poslanec OĽaNO v otvorenej vojne s bývalými koaličníkmi: Ide o odvolávanie Matoviča, zneužili Kiskov projekt!

Využili Kisku, aby mohli byť mudrlantmi v parlamente!

Šefčík tak urobil na sociálnej sieti, kde si obidvoch menovaných vychutnal a dá sa to považovať aj za otvorenú vojnu. "Chcem sa však dotknúť vyjadrení dvoch politikov, ktorí sa chvíľu tvárili, že sú v koalícii - zneužili Kiskov projekt, aby sa dostali do parlamentu a potom z neho vycúvali, aby sa z nich mohli stať dvaja mudrlanti, ktorí nie sú ukotvení v žiadnej strane, ktorá dostala od voličov dôveru vo voľbách, aby mohla byť v parlamente. Ide o poslancov z jednej koaličnej strany," hovorí o Kollárovi a Valáškovi, pričom prvý spomínaný už zakotvil v strane Spolu a ten druhý v Progresívnom Slovensku.

"Títo dvaja páni sa neváhali vyjadriť verejne, že opozičný návrh na odvolanie ministra financií podporia a zahlasujú "za"," dodáva Šefčík.

Ich postoj je odporný, komentuje ďalej poslanec OĽaNO

"Je mi odporné to, ako sa títo dvaja páni neváhajú pridať k opozícii. Mohli by sa zdržať hlasovania, ak im niečo prekáža, ale hlasovať "za" a takto to veľkohubo vyhlásiť je jednoznačné pridanie sa na stranu tých, ktorí chcú, aby táto vláda nevydržala," pokračuje Šefčík, ktorý však nezabudol ani na poslanca vo vlastných radoch, ktorý aj napriek tomu, že je v klube OĽaNO hlasuje často opačne - Martin Čepček.

"Ja viem, aj u nás je poslanec, ktorý sa správa tak, ako keby v OĽANO ani nebol - naňho platí to isté. Aj s ním som už o tom neraz debatoval a nerozumiem jeho pohnútkam," narážal Šefčík na Čepčeka. "Vyhlásenia týchto dvoch poslancov, ktorí zastupujú mimoparlamentné strany čítam tak, že tieto strany by sa neváhali spojiť ani so spomínanými spolupáchateľmi, len aby sa dostali k moci. Títo dvaja už dávno nepatria do koalície a stali sa spojencami... Dokelu, spojencami koho sa vlastne títo dvaja, čo už nie sú "za ľudí", ale asi "od ľudí", stali?" pýta sa nespokojný koaličný poslanec.

Podpora od bývalých poslancov Za ľudí

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár zo strany Spolu včera vyhlásil, že podporí návrh parlamentnej opozície na odvolanie Matoviča. Informoval o tom hovorca strany Spolu Matej Bučko.

Podľa Kollára treba Matoviča odvolať z funkcie ministra skôr, ako napácha škody na rozpočte či nastavení daní a odvodov. "Videli sme, aký chaos dokázal Igor Matovič vyrobiť, keď neúspešne viedol boj proti pandémii. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo sa dá, aby podobné škody nemohol Igor Matovič napáchať aj v našich verejných financiách," povedal Kollár a upozornil na to, že pôsobenie Matoviča vo vláde pomáha vrátiť mocenské pomery do obdobia pred parlamentnými voľbami.

Druhý na rade je Valášek

Za vyjadrenie nedôvery Matovičovi bude hlasovať aj ďalší bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek. "Pred mesiacmi som ho vyzval na vyvodenie zodpovednosti za zlé manažovanie pandémie odchodom a platí to aj dnes. Presun z prvej priečky hierarchie vlády (premiéra) na druhú (ministra financií) nepovažujem za vyvodenie zodpovednosti," argumentuje Valášek, ktorý tvrdí, že Matovič svojimi neustálymi útokmi na kolegov vo vláde potvrdzuje nepochopenie úlohy lídra koalície a politickej autority. Valášek zároveň vyjadruje počudovanie nad tým, že koaliční partneri doteraz nepochopili, aké riziko pre ďalšie fungovanie koalície znamená Matovičovo zotrvávanie vo vláde.

Návrh na odvolanie expremiéra podali opoziční nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Ich predseda Peter Pellegrini uviedol, že návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podporilo 39 opozičných parlamentných poslancov. Dôvodom na vyjadrenie nedôvery má byť politická zodpovednosť Matoviča za chaotický stav a za rozklad štátu, ktorý spôsobil na poste premiéra a prispieva k nemu i vo funkcii ministra financií.

Byť poslankyňou, tak to tiež podporím vyhlásila Bihariová

K iniciatíve sa, aj keď len ako neparlamentná politička pripojila líderka Progresívneho Slovenska, do ktorého už patrí aj Valášek, Irena Bihariová. "O potrebe odvolania expremiéra sme ako prví prehovorili už začiatkom marca v našej kampani www.stačilo.už, kde sme sa aj so spolupodpísanými občanmi snažili apelovať na rozumnejšiu časť koalície, strany SaS a Za ľudí, aby Igora Matoviča odvolali z exekutívy. Bohužiaľ, obe strany kapitulovali: z postu najsilnejšieho člena vlády ho posunuli „o stoličkuvedľa“, na post druhej najsilnejšej vládnej funkcie. Pri tom ako minister financií nielenže rozvracia doteraz ukážkovo profesionálne fungujúci rezort, ale ako strážca štátnej kasy dokáže ovládať komplet všetky rezorty a chod štátu," kritizuje šéfka mimoparlamentnej strany.

