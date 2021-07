Bihariová sa poriadne odviazala: Toto by ste od nej nečakali, FOTO v plavkách, niektorí vyvaľujú oči, iní sa pohoršujú

BRATISLAVA - Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová na sociálnej sieti poriadne pritvrdila. Zatiaľ, čo jej viacerí politickí súperi nenašli odvahu na podobné zábery (možno len zopár z nich) Bihariová to rovno predviedla v plnej paráde. Na stránke sa totiž objavila len v plavkách a s vypracovanou sexi postavou. Niektorí kritici však tento jej štýl komunikácie s voličmi neocenili a pýtajú sa jej, či toto je tá cesta, ktorou sa chce vydať. Ostatní si išlo oči vyočiť.

Na svojom súkromnom účte najskôr zverejnila vlastnú postavu, ku ktorej na porovnanie doložila fotku známej zahraničnej herečky. "Minulý týždeň som na svojom súkromnom FB účte postla dovolenkovú plavkovú fotku, na ktorej si robím srandičky zo seba samej v koláži s Halle Barry. S neškodným vtípkom môjho 8 ročného syna, ktorý si pri jej fotke omylom pomyslel, že som to ja," vysvetľovala neskôr predsedníčka PS.

Prekvapili ju puritánske reakcie

Už pod ňou sa začali objavovať komentáre a otázky, prečo sa Bihariová vydala touto cestou komunikácie s verejnosťou. Bihariová sa bránila, že fotka bola len na jej súkromnom účte. "Na súkromnom účte, aj tomto politickom fanpage, som stále ten istý človek s tými istými názormi, no súkromný využívam, ak sa chcem podeliť o niečo osobnejšie alebo politicky irelevantné. Aj preto mi nedošlo nič zvláštne na tom, ak sa tam zavesím normálnu bazénovú fotku. O to väčšmi ma zamrzelo, že ešte aj toto dokázalo vyvolať puritánske reakcie," napísala neskôr šéfka PS, ktorá to už viac nevydržala a ďalší "horúci" záber.

Vygrciavajúce sa komentáre

Bihariová zvolila svoj štýl sebaprezentácie, a to spôsobilo aj početné komentáre od ľudí, ktorí sa nad jej rozhodnutím pohoršovali, no našli sa aj takí, ktorým prekážalo aj niečo iné ako odhalené telo. "Keď dám bokom "vygrciavajúce sa" komentáre ohľadom môjho výzoru (čo ma v tomto kontexte trápi najmenej), tak tie ostatné boli zhruba o tom, že dovolenková fotka v plavkách je „fuj fuj, nehodná političky“," popisuje Bihariová.

Časť z komentárov sme spod statusu političky skopírovali. Reakcie boli skutočne ako na emocionálnom kolotoči.

Niektorí ju dokonca prirovnávali k expremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorý je na sociálnej sieti s podobnými, nie však polonahými fotkami, mimoriadne aktívny.

Prečo si fotku nakoniec dala aj na oficiálny účet?

Bihariová vysvetľuje aj to, prečo sa nakoniec plavkovú fotku rozhodla uverejniť aj na svojej oficiálnej, politickej stránke. "Tak som sa dnes rozhodla, že schválne postnem novú fotku v plavkách. A rovno sem. Aby sme sa naučili chápať a akceptovať, že aj ženy političky či v iných verejných funkciách sú normálne ľudské bytosti, ktoré majú telo, a normálne s ním chodia v plavkách na kupko či k moru. Naozaj vás nebudem klamať, že tam chodím v Coco Chanell kostýmku," tvrdí verejnosti Bihariová.

Poukazuje aj na pohlavnú diskrimináciu v prípade politikov. "Nepamätám si totiž, že by niekoho útlocit vyrušili fotky, kde sme mali možnosť vidieť mužov politikov v plavkách (Fica, Erika Tomáša, Hrnčiara, Ľ. Galka, Sulíka pri výstupe na túre, Stančíka atď..) Koho to pohoršovalo? Nikoho. Lebo mužská hruď a trencle sú v rámci sociálnej normy, ale plavky na dovolenke pri bazéne na žene političke je niečo, čo znižuje jej vážnosť?!," pýta sa rečnícky Bihariová.

