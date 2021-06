Veľké stretnutie v Bruseli: Nový americký prezident bol s Čaputovou, hlava štátu sa pochválila s FOTO

Naša prezidentka o stretnutí aj s fotografiou informovala na sociálnej sieti Twitter. "Bolo skvelé stretnuť Joea Bidena a hovoriť o našich spoločných záväzkoch a demokratických hodnotách a základe právneho štátu - sú skutočným základom našej Transatlantickej aliancie NATO," píše naša hlava štátu po stretnutí s Bidenom.

Great to meet @POTUS Joe Biden and speak about our shared commitment to democratic values and the rule of law - they are the true bedrock of our Transatlantic Alliance #NATO pic.twitter.com/ySf8lEEGA6