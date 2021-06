Čaputová sa stretla s prezidentom Maďarska pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

„Okrem toho, že bolo obnovené dielo veľkej architektonickej a historickej hodnoty, je to aj symbol, ktorý má pre nás veľkú pridanú hodnotu. Ide o symbol toho, že dlhá, stáročia trvajúca spoločná minulosť nás nemusí rozdeľovať, ale naopak mala by nás – ako susedské členské štáty Európskej únie - spájať,“ povedala vo svojom príhovore. Verí, že sa kaštieľ stane miestom, ktoré bude bohato navštevované a v jeho priestoroch sa uskutoční množstvo podujatí, ktoré posilnia dobré a priateľské vzťahy medzi týmito dvomi národmi a krajinami. Považuje za potrebné spolu si pripomínať historické osobnosti a významné udalosti spoločných dejín. Dodala, že obe krajiny sú súčasťou európskeho spoločenstva, v ktorom sú oveľa dôležitejšie hodnoty, spájajúce členské štáty, ako hranice.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Pripomenula, že pred ôsmimi rokmi sa vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič a prezident Maďarska János Áder dohodli na podpore tohto spoločného projektu. Rekonštrukcia schátranej budovy, ktorá sa začala v roku 2018, stála zhruba 8,7 milióna eur. „Finančný príspevok Slovenska bol naozaj minimálny, boli tam peniaze Európskej únie, tou masívnou časťou prispela práve maďarská strana. Slovenská strana bola nápomocná, pokiaľ išlo o vybavovanie vecí a povolení. Je to ale zároveň dôležitý apel aj na to, aby sme si vážili naše pamiatky a investovali do nich,“ dodala.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Ako uviedol maďarský prezident, k znovuzrodeniu kaštieľa došlo vďaka mnohým rokovaniam, vzájomným dohodám, prácam s cezhraničným presahom, obetavosti a spoločnej vôli dvoch krajín. „My, Slováci a Maďari, sme spolu obnovili niečo, čo by si už dávnejšie zaslúžilo väčšiu pozornosť. Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby skrášlený kaštieľ naplnil svoje poslanie a bol miestom, kde sa minulosť stretáva s prítomnosťou,“ povedal.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Kaštieľ je známy tým, že sa v ňom narodil František Rákoci II. (1676 - 1735), sedmohradské knieža a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. Nachádza sa v ňom stála výstava, hotel, reštaurácia a mnoho turistických atrakcií ako escape room, miestnosť virtuálnej reality a 360-stupňové panoramatické premietanie. „Je tu veľa noviniek, ktoré doteraz neboli sprístupnené. Ide o veľmi modernú výstavu na 1000 metroch štvorcových. Keď ňou človek prejde, vie sa zoznámiť nielen so životom kniežaťa, ale tiež s obdobím, v ktorom sa narodil, aká bola Európa vtedy a ako ľudia žili,“ povedala odborná vedúca inštitúcie Zsuzsana Nagy s tým, že kaštieľ bude pre verejnosť sprístupnený od nedele (20. 6.).

Program obnovy tejto renesančnej pamiatky realizovala nezisková organizácia II. Rákóczi Ferenc. Založili ju obec Borša s maďarskou Nadáciou Lászlóa Telekiho. Starostka Borše Anna Tünde Vargová dúfa, že obnovená pamiatka bude prospešná pre celý región a pomôže rozvoju turizmu.