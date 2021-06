Keby bol teraz snem, stane sa, že odíde buď jedna alebo druhá skupina, tvrdí Veronika Remišová

Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najlepšie by bolo podľa nej tajnú službu rozpustiť a postaviť nanovo. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Jej oponent, opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) reagoval na jej slová tým, že o tajnej službe by nemalo byť počuť. Myslí si, že verejnosť by mala mať informácie z medializovanej správy SIS, hovorí o manipulácii vyšetrovania.