Ďalšie fiasko so Sputnikom? Práve seniori mali byť najväčšími záujemcami, v čakárni je však len vyše tisíc ľudí!

Dôchodcovia Sputnik zrejme pred expiráciou nezachránia.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová, Jakub Kotian

BRATISLAVA/ŽILINA - Mali to byť práve oni, ktorí budú najväčším záujemcom o ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V, no nakoniec sa zrejme dočkáme ďalšieho sklamania. Reč je o skupine ľudí nad 60 rokov, ktorí najskôr nemali k Sputniku kvôli nedodaným dokumentom prístup. Tento týždeň sa však už otvorila registrácia aj pre nich, no napriek tomu je v čakárni žalostne málo ľudí.