KORONAVÍRUS Lengvarský dáva odpovede na zásadné otázky o zvyšných vakcínach: TOTO sa s nimi stane!

MICHALOVCE – V prípade, ak vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zostanú nazvyš, prichádza do úvahy ich predaj, darovanie alebo zničenie ako biologický materiál. Počas piatkovej návštevy východného Slovenska to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Čo sa týka očkovania neregistrovanou vakcínou Sputnik V, hodnotiť to bude až po ukončení procesu registrácie, čo by malo byť v priebehu dvoch týždňov. Ako potvrdil, aktuálne má informácie o počte prihlásených v čakárni a o tých, ktorí boli zaočkovaní. „Asi to reálne odzrkadľuje záujem, ktorý tu je,“ povedal. Z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA) dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt vyplýva, že na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4695 ľudí. Slovensko má v súčasnosti k dispozícii počet dávok pre 100.000 ľudí, objednalo si dva milióny týchto vakcín.

Očkovanie vakcínou Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo v pondelok (7. 6.), vo vakcinačných centrách sa spúšťa postupne. Košický samosprávny kraj (KSK) začne očkovať touto ruskou vakcínou v sobotu (12. 6.) v Michalovciach. Termín bol pridelený 800 ľuďom, prihlásilo sa ich 1300. Podľa Lengvarského prerozdeľovanie jednotlivých dávok vakcín do vakcinačných centier závisí od počtu ľudí prihlásených v čakárni, pričom sa niektorí záujemcovia naraz prihlásia do viacerých očkovacích centier. „Pokiaľ bude záujem väčší, verím tomu, že budeme promptne reagovať a dodáme tu tých vakcín viac,“ doplnil.