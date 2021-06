KORONAVÍRUS Zatiaľ nie sú hlásené žiadne vedľajšie účinky Sputniku V: Záujemcov je len niečo nad tisíc

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nateraz neeviduje žiadne hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V. Povedala to hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková.

"Prijaté hlásenia budú takisto súčasťou týždenných štatistík," odpovedala na otázku, či ústav plánuje informovať aj o nežiaducich účinkoch tejto vakcíny, ako to na týždennej báze robí pri registrovaných vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech a od spoločností Moderna a AstraZeneca.

Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt, na ruskú vakcínu aktuálne čaká 5411 ľudí. Najväčší záujem o ňu prejavili ľudia vo veku od 40 do 44 rokov. Tých je v čakárni aktuálne 656. Z počtu čakajúcich podľa kraja vyplýva, že najviac záujemcov o túto vakcínu, a to 1036, je z Banskobystrického kraja. Záujemcov vo veku od 60 do 84 rokov je v čakárni 1289.