Ďalšie mestá môžu podľa COVID automatu uvoľňovať: Červené sú už len dva okresy! Končí sa plošné testovanie

Poukázal na to, že druhou dávkou vakcíny je zaočkovaných 1 024 710 ľudí. Aspoň prvú dávku očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 má 1 840 253 osôb. Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová uviedla, že slovenskí pediatri očkovanie detí vo vekovej skupine 12 až 15 rokov podporujú a vidia v ňom zmysel.

VIDEO Aktuálna situácia sa stále zlepšuje

Červené sú už len dva okresy

Očkovanie by sa malo začať vtedy, keď budú pripravené centrá. Rezort predpokladá, že by sa s ním mohlo začať 1. júla. Od budúceho pondelka (14. 6.) budú v druhom stupni varovania dva okresy, v prvom stupni varovania budú tri, v druhom stupni ostražitosti ich bude 19 a v prvom stupni ostražitosti ich bude 49. V stupni monitoringu bude šesť okresov.

Plošné testovanie končí

Podobná situácia v súvislosti s novým koronavírusom je podľa Mišíka aj v okolitých krajinách. Situácia sa v rámci Európy len mierne zhoršila v Portugalsku a vo Veľkej Británii.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že ku koncu júna by mali skončiť mobilné odberové miesta. Vzniknúť by mal menší počet miest, na ktorých sa budú vykonávať viaceré druhy testovania. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva to bude znamenať koniec plošného testovania.

Sputnik V pre ľudí od 60 rokov

MZ SR sa bude zaoberať aj otázkou možnosti očkovania ľudí z tretích krajín. V otázke očkovania ľudí starších ako 60 rokov vakcínou Sputnik V šéf rezortu zdravotníctva povedal, že ruská strana dodala potrebné informácie, ktoré viedli k povoleniu tohto kroku aj na Slovensku. Rezort zdravotníctva zvažuje aj možnosť zriadenia centier zameraných na tých ľudí, ktorí mali po očkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 výraznejšie nežiaduce účinky. Prokopová dodala, že ak na to však bude závažný dôvod, tak danej osobe druhá dávka vakcíny nebude podaná.

Na ruskú vakcínu aktuálne čaká vyše 3300 ľudí

Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 3344 ľudí. Najviac čakateľov, a to 516, je vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA) dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt. Z hľadiska vekovej štruktúry je najmenej čakateľov, a to 23, vo veku 60 až 64 rokov. Ministerstvo zdravotníctva v utorok (8. 6.) večer informovalo, že povolí očkovanie aj ľuďom nad 60 rokov.

O ruskú vakcínu má podľa najnovších dát záujem 132 ľudí vo veku 18 až 19 rokov, 356 ľudí vo veku 20 až 24 rokov, 385 ľudí vo veku 25 až 29 rokov, 494 ľudí vo veku 30 až 34 rokov. Vo vekovej kategórii od 35 až 39 rokov ide o 473 osôb a 466 záujemcov je vo veku od 45 do 49 rokov. Záujemcov vo veku 50 až 54 rokov je 271 a vo veku 55 až 59 rokov ich je 228.

Najviac čakateľov na túto vakcínu, a to 730, eviduje IZA v Žilinskom kraji. Po ňom nasleduje Prešovský kraj so 700 čakateľmi. V Nitrianskom kraji čaká na Sputnik V 663 ľudí. Ďalej nasleduje Banskobystrický kraj s 501 čakateľmi. V Bratislavskom kraji je 303 čakateľov. V Trenčianskom kraji čaká 211 osôb, v Trnavskom kraji je to 166 osôb. Najmenej záujemcov, a to 70, eviduje IZA v Košickom kraji.