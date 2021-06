Mária Kolíková vracia predsedníčke Remišovej úder: Nikam neodchádzam!

Nikam sa nechystá. Napriek tomu, že Veronika Remišová nechala odchod na svoju ministerku, nedávno publikovaný rozhovor hovoril za všetko. Remišová sa v ňom vyjadrila, že zatiaľ čo ona bojovala proti Ficovmu systému z opozície, Mária Kolíková bola súčasťou tohoto systému. Čo na to ministerka spravodlivosti?

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Neodchádzam zo strany Za ľudí, neodchádzam z koalície," začala svoj príspevok na sociálnej sieti a zdôraznila, že cíti zodpovednosť za stranu a za ľudí v nej, pretože je tam množstvo kvalitných ľudí, ktorých si váži a ktorí pre stranu aj pre ľudí urobili kopec dobrej roboty. "Cítim zodpovednosť za štvorkoalíciu s početnou podporou a legitimitou v parlamente, ako sme ju na začiatku poskladali. Za zachovanie štvorkoalície som vždy bojovala, lebo takto mi to dáva zmysel," uviedla ministerka spravodlivosti, ktorá je aktuálne súčasťou frakcie nespokojných poslancov.

"Čo sa týka vnútrostraníckej situácie, v tomto je môj názor konzistentný. Východisko vidím v zvolaní snemu, ktorý dá legitimitu či už novému alebo súčasnému vedeniu strany. Toto môže pomôcť stabilite a jednote strany," dodala na margo vyjadrenie svojej predsedníčky.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Varovný prst?

Vyjadrením k aktuálnej situácii však Kolíková svoj komentár neskončila. "Zároveň chcem povedať, že si stojím za každým opatrením, pri ktorom som bola v predošlých vládach. Či už je to rozbehnutie Centra právnej pomoci, ktoré dnes poskytuje pomoc ľuďom v materiálnej núdzi v kanceláriách po celom Slovensku. Alebo zverejňovanie zmlúv, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, protischránkový register – to sú všetko opatrenia, bez ktorých by odhaľovanie mafie a korupcie aj na tých najvyšších miestach bolo len ťažko možné," povedala na margo svojej minulosti na ministerstve spravodlivosti.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Zdôraznila, že justícia bola pre stranu exprezidentka Kiskov priroritou. "Fungujúci právny štát, efektívna justícia – to boli a verím, že stále sú, priority našej strany aj tejto vlády. Mnoho som už v tejto oblasti urobila, či už je to efektívnejšie zaisťovanie majetku, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, reformu zloženia Súdnej rady, hlbšiu kontrolu majetkových pomerov sudcov, nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva," dodala s tým, že ju čaká veľká reforma súdnej mapy, ktorá je pripravená.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Ak chcem presadiť takúto vážnu reformu justície, potrebujem silnú a jednoznačnú podporu z vlády a z parlamentu od koaličných partnerov. A som rada, že takúto silnú podporu cítim od premiéra a od koaličných partnerov. Osobitne ju samozrejme cítim od kľúčovej väčšiny poslancov našej strany Za ľudí, čo si veľmi vážim. Som rada, že všetci títo vnímajú dôležitosť reformy a verím, že sa nám ju podarí presadi," poznamenla Kolíková na záver.