VIDEO Remišová je podozrivo pozitívne naladená: Úsmev z líca na líce a slová vďaky napriek hroznému stavu Za ľudí

Nemá čas na starosti ohľadom strany?

Aj keď v Za ľudí vlastne už prebieha mocenský súboj a konflikty sa vyostrili až na úroveň nevydareného rokovania predsedníctva, z ktorého odišla aj ministerka spravodlivosti mimoriadne nervózna, Remišová si z toho veľkú hlavu očividne nerobí. Svedčí o tom aj posledné jej video na stránke.

Mali by sme sa venovať práci a nie ... hlúpostiam

"Ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Tieto posledné týždne boli náročné, lebo veľa zbytočnej energie bolo treba venovať vnútrostraníckym sporom. Ja by som najradšej bola, keby všetko úsilie sme venovali najmä práci a nie rôznym ... hlúpostiam," tvrdí Remišová.

Vicepremiérka následne pokračuje s "dobrými správami" ohľadom vlastného rezortu, kde plánujú vypísať výzvu na obnovu, rekonštrukciu a budovanie škôlok. V závere ešte dokonca ukázala tzv. vysvedčenie v oblasti problematiky IT v porovnaní s predchádzajúcou vládou. "Toto boli úlohy, ktoré plnila predchádzajúca vláda, pán Raši, on mal splnené 4 a my máme splnených 20 úloh za rok 2020," chváli sa pred kamerou vicepremiérka.