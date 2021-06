Robert Fico chytil druhý dych: VIDEO Takto ste predsedu Smeru už dlho nevideli!

PREŠOV - Bývalý premiér Robert Fico sa často pýšil tým, že rád športuje a zdá sa, že stále nevyšiel z cviku! Pred tlačovou konferenciou v Prešove si ešte stihol dať poriadne "do tela".

Expremiér a predseda opozičnej strany Smer-SD chodil rád behávať ešte v čase, keď sedel na premiérskej stoličke. V poslednej dobe sme jeho športové aktivity nemali možnosť vidieť, no ako sa zdá, poslanec stále nevyšiel z formy!

Robert Fico sa vybral na tlačovú konferenciu do Prešova. Ešte pred ňou si však stihol zacvičiť. Zostrih toho, že je stále v skvelej kondícii, zverejnil aj na sociálnej sieti. "Trochu sa uvoľnila pandémia, tak máme opäť možnosť cestovať do regiónov za ľuďmi. V každom meste, keď si nájdem pekné miesto, tak si tam rád chodím zacvičiť. Takisto aj tu, v Prešove, už mám svoj okruh," povedal Fico vo videu. Nezabudol spomenúť aj referendum a ľuďom zaželal najmä to, aby si užili leto a krásne počasie bez dažďa.