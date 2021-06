Robert Fico prišiel s prevratným nápadom: Štvordňový pracovný týždeň!

Robert Fico sa prihlásil z východného Slovenska s odskúšanou myšlienkou. Predseda strany Smer-SD chce navrhnúť skrátenie pracovného týždňa z piatich dní na štyri. Cieľom je aj skrátiť odpracované hodiny za týždeň. Od tohto nápadu si sľubuje nielen zvýšenie produktivity zamestnancov, ale aj zlepšiť cestovný ruch na Slovensku.

Samozrejme, že takéto skrátenie by sa týkalo len zamestnaní, kde nie je non stop výroba. Odpadli by tak automobilky, ale aj zdravotníctvo či školstvo a zrejme aj služby. Pre koho by teda štvordňový pracovný týždeň mohol platiť? Smer sa netají, že túto tému považuje v oblasti sociálneho štátu za mimoriadne dôležitú.

Viac sa dozviete vo videu.