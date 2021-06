Fico sa pustil do prezidentky kvôli referendu: Jasná reakcia Čaputovej! Šeliga vracia úder

"Očakávame každým dňom rozhodnutie ÚS," hovorí Fico. V prípade, že ÚS zhodnotí, že je referendová otázka v poriadku, tak sa referendum bude konať pravdepodobne v septembri. Ak sa referendum nebude konať, plnú politickú zodpovednosť za to bude niesť Čaputová, povedal. Pokiaľ sa potom ľudia rozhodnú zákonne urobiť protesty a demonštrácie, Smer-SD ich bude podporovať. Je tiež podľa Fica pripravený znova zozbierať podpisy na vyhlásenie ďalšieho referenda.

Archívne video

Fico vníma vo vyjadreniach Čaputovej schizofréniu. Hlava štátu podľa neho povedala, že ako občianka je v prospech konania referenda. Zároveň sa však obrátila na Ústavný súd s argumentmi proti konaniu sa referenda. Pripomenul, že v minulosti už boli dve referendá vo veci konania sa predčasných volieb.

"Referendová petičná aktivita bola v súlade so zákonom a splnila všetky formálne predpoklady. Toto konštatovala aj prezidentka SR. Má na stole petičnú akciu s obrovským množstvom podpisov a táto akcia jej umožnila ihneď vyhlásiť referendum," skonštatoval Fico.

Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo vyše 585.000 ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky s podpismi v Prezidentskom paláci 3. mája. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridali sa aj SNS, Socialisti.sk a ďalšie organizácie. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR. Viacerí predstavitelia koalície spochybnili ústavnosť navrhovanej referendovej otázky.

Reakcia prezidentky

Smer-SD by nemal mať dôvod na obavy z výkladu Ústavného súdu (ÚS) SR, ak je presvedčený, že referendová otázka o konaní sa predčasných volieb je v súlade s ústavou. Uviedol to v mene hlavy štátu jej hovorca Martin Strižinec. "Ak je strana Smer-SD presvedčená, že referendum s takto položenou otázkou je v súlade s ústavou, tak nemá dôvod obávať sa výkladu Ústavného súdu a ani dôvod útočiť na prezidentku," povedal Strižinec.

Juraj Šeliga zo Za ľudí hovorí o hlúpom útoku

"Robert Fico spoločne so stranou Smer dnes s prepáčením za výraz naozaj hlúpym spôsobom zaútočil na pani prezidentku Čaputovú a to len preto, že pani prezidentka sa obratila na Ústavný súd s právnou (nie politickou!) otázkou ohľadne konania referenda. Normálni a dospelí politici rešpektujú ústavu a Ústavný súd. Politici ako Fico, ktorí sa boja, že Brheľ a spol. budú vypovedať, tí nie…," napísal politik vo svojom stuse na sociálnej sieti a pridal niekoľko poznámok na upresnenie.

"Antisystémový Fico, ktorý sa snaží sabotovať očkovanie, však začal vykrikovať, že pani prezidentka ide proti vôli občanov. Hlúposť, klamstvo a zavádzanie. Prezidentka len dbá na to, aby bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov a všetko bolo v súlade s ústavou. To sa však pánovi Ficovi do jeho príbehu spasiteľa Slovenska nehodí. On je predsa ten, kto musí robiť všetko preto, aby pomohol svojim kumpánom vo väzbe musí spochybniť všetko a všetkých útočí na každého naokolo. A to len preto, aby bol “na obraze”, aby vyslal signál do Ilavy a Leopodlova, že majú mlčať, nevypovedať. No dnes už hovorí Suchoba a hovorí o Brheľovi, Ficovim veľkom spojencovi a preto má Róbert Fico strach. Ak začne rozprávať Brheľ, Imrecze a ďalší... To nebudú dobré správy pre poslanca Fica, ktorý bol politickým patrónom týchto dnes obvinených ľudí," adresoval Robertovi Ficovi tvrdé slová Šeliga.