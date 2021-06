SPOLU kritizuje koaličných poslancov za obchádzanie štandardných procesov prípravy zákonov

Podpredseda mimoparlamentnej strany Erik Baláž hovorí, že poslanecký návrh je síce obsahovo správny, ale spôsob, akým bol predložený, porušuje legislatívne pravidlá vlády. "To, čo sa vládni poslanci snažia presadiť, je revolučná zmena. Túto potrebnú reformu však ohrozuje nešťastný spôsob, ako sa ju vládni poslanci snažia presadiť. Návrh zákona totiž neprešiel ani riadnym legislatívnym procesom a ani pripomienkovaním," povedal Baláž.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) minulý týždeň počas hodiny otázok v parlamente sľúbil, že riešenie pre národné parky vznikne v diskusii s rezortom životného prostredia a pôdohospodárstva, pripomenul Baláž. "Namiesto toho, aby zákon štandardne pripravili ministerstvá, vládni poslanci sa pokúsili o skratku. Teraz však narazili na odpor. Celá reforma tak môže stroskotať na pokuse obchádzať pravidlá," tvrdí.

Environmentalista konštatuje, že odpor rôznych záujmových skupín už na Slovensku zastavil viaceré potrebné reformy. Za normálnych okolností by podľa Baláža mal reformu sprevádzať komplexný plán. Ten by zahŕňal socioekonomickú analýzu, návrh investícií do rozvoja regiónov či prírodného turizmu. "Ak by navrhovatelia dokázali lesníkom a ľuďom z dotknutých regiónov ponúknuť pracovné miesta, odpor by bol určite menší a šanca na reformu vyššia. Lenže to by si vyžadovalo riadnu diskusiu, poctivú prípravu a nie poslanecké skratky," tvrdí Baláž.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár, ktorý pôsobí v Spolu, predložil do parlamentu návrh presunu štátnych lesov Tatranského národného parku pod správu štátnej ochrany prírody. Takýto prevod by bol podľa Baláža ideálnym pilotným projektom celkovej reformy národných parkov.

Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.