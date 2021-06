Politika nemôže byť len cirkus: Za nekompetentnosť musia niesť politici zodpovednosť

Prečo strana SPOLU predkladá zákon o hmotnej zodpovednosti? Nie sú teraz na Slovensku po pandémii iné, dôležitejšie problémy, ktoré treba riešiť?

Naopak, kým nebudú niesť politici osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, môžu si z vládnutia beztrestne robiť osobnú show – ako sme to videli u Igora Matoviča počas pandémie. Ignorovanie odborníkov a jeho chaotickosť a ľahkovážnosť nás stáli nielen peniaze, ale najmä ľudské životy. Vrcholom bol pre Slovensko nevýhodný nákup vakcíny Sputnik V, pri ktorom sám priznal, že zmluvu ani len nečítal. Toto by si žiaden člen vlády nemal dovoliť. Viesť krajinu znamená robiť rozhodnutia, ktoré sa týkajú všetkých. Je načase, aby sa s oprávneniami spojila aj zodpovednosť.

Prečo sa ozývate až teraz a neriešili ste hmotnú zodpovednosť aj v čase, keď vládol SMER-SD?

Zodpovednosť politikov či upozorňovanie na korupčné kauzy a nevýhodné zmluvy, ako napríklad kauza tety Anky či predražená a nefunkčná digitalizácia školstva, sú a vždy boli kľúčovými témami strany SPOLU. V minulom volebnom období v roku 2017 sme takýto návrh tiež predložili do parlamentu a opätovne ho pripomenuli vláde aj v roku 2019.



Na Slovensku však už trestnoprávnu zodpovednosť politikov máme. Načo nám je aj hmotná zodpovednosť?

Navrhujeme, aby politici ručili vlastným majetkom za škodu, ktorú spôsobia svojím neodborným konaním. Nemôže platiť „vyhraj voľby a môžeš všetko“. Za vládnutie musia kompetentní niesť zodpovednosť. Trestnoprávna zodpovednosť je pritom len vrchol pyramídy, posledné riešenie s najvážnejším dôsledkom v podobe odňatia slobody. Aj preto sa nie všetky situácie dajú riešiť týmto spôsobom. Súčasnosť však ukazuje, že potrebujeme aj iný nástroj na vyvodenie zodpovednosti, ktorý bude postihovať širší okruh situácií.



Nemyslíte si, že ak by platil zákon o hmotnej zodpovednosti, politici sa budú báť prijímať ťažké alebo kontroverzné rozhodnutia?

Na Slovensku chýba v politike odbornosť a profesionalita. Ak chceme funkčné zdravotníctvo, lepšie služby na úradoch, kvalitné školstvo alebo ozajstnú podporu pre podnikateľov, našu krajinu musia riadiť ľudia, ktorí vedia, ako na to. Takí ľudia sa nebudú báť prijímať hoci ťažké, ale správne rozhodnutia, lebo budú rozumieť ich dopadu. Takých ľudí máme aj v strane SPOLU, a preto tento zákon predkladáme bez obáv. A sme zvedaví na to, kto sa ho zľakne.



Politici radi predkladajú zákony o hmotnej zodpovednosti, keď sú v opozícii a netýkajú sa ich. Nebojíte sa, že raz sa bude tento zákon týkať aj vás?

Práve naopak, radi privítame vyšší štandard v politike. V strane SPOLU máme primátorov a starostov, na ktorých by sa tento zákon vzťahoval okamžite. Hovoríme s nimi a oni sami by boli radi, ak by bol prijatý. Rovnako ako 90 % občanov, čo potvrdil aj prieskum, ktorý sme si minulý mesiac dali vypracovať. Všetci poslanci majú teraz šancu ukázať, či to s transparentnosťou, bojom proti korupcii a zodpovednosťou myslia skutočne vážne. Verejnosť v tom má jasno.