Krajniak plánuje veľkú zmenu dôchodkov: Žijeme dlhšie, máme menej peňazí! Budú vekové stropy minulosťou?

BRATISLAVA - Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa v týchto dňoch často skloňuje slovo udržateľnosť. Spomína sa to predovšetkým v prípade vyplácania a nastúpenia do dôchodku. Keďže ľudia žijú dlhšie, minister Milan Krajniak (Sme rodina) začína čoraz vážnejšie uvažovať o zrušení 64-ročného vekového stropu odchodu do dôchodku. Svoj názor však prejavili aj odborári.

O novinkách v dôchodkovom systéme informuje TV Markíza. Krajniak si od zmien sľubuje lepšiu udržateľnosť penzií. Zrušiť by mal sa podľa predbežných informácií vekový strop, ktorý je teraz nastavený na úrovni 64 rokov. Za všetkým môže progresivita v prípade dožitia jedného človeka, a keďže žijeme čoraz dlhšie musí sa tomu vraj prispôsobiť aj vek odchodu do dôchodku.

Krajniak má dôvody na tento krok

Svoj plán následne aj odôvodnil. "My dnes máme situáciu, že dvaja dospelí ľudia odvádzajú odvody na jedného dôchodcu. O 20 rokov bude situácia opačná. Že jeden pracujúci bude odvádzať odvody na dvoch dôchodcov. My sa musíme pripraviť, aby aj v takejto situácii sme boli schopní vyplácať dôchodky a garantovať udržateľnosť dôchodkového systému,“ myslí si minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa aktuálnej tabuľky sú ľudia narodení v roku 1960 nastavení na odchod do dôchodku v 63 rokoch. Ročníky 1961 až 1966 idú do penzie vždy o dva mesiace neskôr. Iné je to ale pri ročníkoch '67 a mladších, ktoré na svoju penziu budú odchádzať podľa strednej dĺžky dožitia. Je to prípad aj pani Veroniky, ktorú Markíza spovedala.

"V 64-och je dosť, keď si zoberieme, že naši rodičia o desať rokov skôr. Vedeli pomôcť vnúčatám, vedeli doopatrovať svojich rodičov a uvoľnili miesto mladším perspektívnejším,“ povedala televízii respondentka.

Odborári sú proti

Mali čo povedať aj odborári. "Ten dôchodkový vek sa bude predlžovať. Samozrejme my s tým nesúhlasíme. Vidíme ako naši dôchodcovia prežívajú na dôchodku. To nie je dôstojná staroba, to je len živorenie,“ povedal so znepokojením prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško.