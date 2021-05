Parlament posunul novelu štátneho rozpočtu do druhého čítania: Rokovanie bude pokračovať zajtra

Celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť podľa novely zákona tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Poslanci o návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. V rovnakej miere sa má zvýšiť aj plánovaný schodok rozpočtu, z necelých 8,1 miliardy eur na vyše 11,4 miliardy eur. V návrhu sa zvyšuje rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 o 2,404 miliardy eur. Na krytie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu vyčleňuje rezort financií dodatočných 984 miliónov eur.

"Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré zohľadňovali negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19. V štátnom rozpočte na rok 2021 bola rozpočtovaná rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 miliardy eur. V dôsledku nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy vyčerpané. Účelom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu," zdôvodnilo MF SR.

Výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume 984,1 milióna eur majú najmä vytvoriť priestor na čerpanie prostriedkov v súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti SR, zabezpečiť krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ či prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.

Novela tiež dopĺňa možnosť prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti (SURE) prevziať rámcový úver od EÚ na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 miliardy eur. Rozprava k novele štátneho rozpočtu sa vo štvrtok niesla v znamení nezhôd medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) a stranou SaS. Matovič skonštatoval, že ľuďom sľúbili "kopu vecí", ktoré, ak majú dosah na financie, musí pokryť štátny rozpočet.

Podotkol, že ho mrzí "politikárčenie", ktoré zvolila jedna koaličná strana. Šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) poznamenal, že SaS sa snažila nájsť kompromisné riešenie, aby SR zvládla účet za COVID a zároveň, aby sa nezruinovali verejné financie. Kompromis sa však nepodarilo nájsť. V záverečnej reči Matovič vyzval, aby "prestali robiť ako traja koaliční partneri užitočného idiota štvrtému koaličnému partnerovi, dokedy sa nepostaví zodpovedne k verejným financiám".

Nočné rokovanie sme navrhli pre iný program viacerých poslancov, tvrdí Šipoš

Viacerí koaliční poslanci mali na piatok (28. 5.) naplánovaný iný program. To malo byť dôvodom procedurálneho návrhu, aby sa vo štvrtok rokovalo až do noci, do prerokovania všetkých zvyšných bodov vrátane rozpočtu. Uviedol to vo štvrtok na brífingu predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

"Viacerí kolegovia z koalície majú zajtra, či už nejaké nahlásené zdravotné prehliadky alebo majú nejaké stretnutia, povinnosti pracovné, niektorí majú pohreby, takže z viacerých klubov prišla taká požiadavka," ozrejmil Šipoš s tým, že zrejme si tak poslanci budú musieť svoj program zariadiť inak. Skonštatoval, že nevidí problém v tom, že by mali pracovať aj v noci. "Poslanci majú dobré platy a niektorí ľudia na Slovensku tiež robia aj nočné, aj víkendy," podotkol.

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v rokovaní pokračovať až v piatok ráno. A to aj napriek tomu, že si najprv odsúhlasili nočné rokovanie. Parlament totiž musí počkať na stanovisko finančného výboru k rozpočtu. Ten jeho predseda Marián Viskupič (SaS) zvolal až na piatok ráno na 8.30 h.