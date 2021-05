Emotívny Kaľavský po rozhodnutí súdu: VIDEO Je to komplot! Bol som prototyp policajta, aký má byť

BRATISLAVA - Šéf bratislavských operatívcov protizločineckej jednotky NAKA Ján Kaľavský obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa neputuje do väzby. Prokurátor však podal sťažnosť, rozhodovať bude preto Krajský súd v Bratislave.

Šéfa bratislavských operatívcov Jána Kaľavského zadržali v piatok, keď Inšpekcia Národnej kriminálnej agentúry chcela zadržať aj svojho bývalého šéfa Branislava Zuriana. Ten však bol odcestovaný. NAKA mu na byte vylomila dvere a urobila domovú prehliadku.

Kaľavského obvinili zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, ako aj z vynášania utajovaných informácií. O tom, že má byť zadržaný, mal informovať napríklad aj Petra Košča, ktorý je aktuálne na úteku. Kaľavského spojitosť s Koščom by mohla potvrdzovať aj fotografia Kaľavského auta pred Koščovým domom. O tom už skôr informovala televízia Markíza. Obvinený šéf bratislavských operatívcov sa však k otázkam o vzťahu ku Koščovi nijako nevyjadril. Povedal len toľko, že podľa neho ide o komplot.

"Je to úplný komplot, úplný. Ja nemôžem zodpovedať za to, kto je obvinený. V živote som nevynášal informácie, ja som policajt 20 rokov a celý čas som robil podľa zákonov. Som bol prototyp vzoru policajta, aký má byť. Celý čas som bol len odmenený, nikdy nie potrestaný. Neviem, čo sa to tu teraz deje, neviem," povedal nakoniec emotívny Kaľavský.

Zdroj: Topky.sk

Advokátkou Jána Kaľavského je bývalá prokurátorka Eva Mišíková, ktorá zastupuje aj obvineného exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. "V prvom rade som namietala dôvodnosť vznesenia obvinenia, toto uznesnesenie o vznesení obvinenia, títo svedkovia, podstatná časť svedkov ho ani nepozná, pozná ho len z videnia," povedala po rozhodnutí okresného súdu v Bratislave Mišíková aj s tým, že Kaľavský figuruje aj v iných kauzách. Bližšie informácie však uvádzať nechcela. Dodala, že jej klient zároveň odchádza z polície.

Kaľavského advokátka si myslí, že svedkovia, ktorí proti nemu vypovedajú, ho chcú umlčať